استعدادا لعودة الدراسة السبت.. تدريب معلمي وموجهي"الانجليزي" على مناهج الترم الثاني

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تنظم اليوم الأحد 1 فبراير 2026 ، تدريبا لمعلمي و موجهي اللغة الإنجليزية "ابتدائي و إعدادي ، وثانوي " ، تدريبا على مناهج الفصل الدراسي الثاني المطورة من خلال مستشاري المواد الدراسية عبر شبكات الفيديوكونفرانس ، وذلك قبل عودة الدراسة السبت القادم .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تواجد مديري التعليم الابتدائي و الاعدادي والثانوي للتدريب ، كما تم التشديد على أن يخطر بالتدريب كافة المدارس الرسمية والرسمية لغات و الخاصة والمصرية اليابانية كمستهدفين

ويقوم مديري التعليم الابتدائي والإعدادي برصد الحضور يوميا وارسال الإحصاء اليومي لوزارة التربية والتعليم

موعد إنتهاء اجازة نصف العام 2026

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026

وكانت قد بدأت رسمياً اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس السبت 24 يناير 2026 ، حيث انتهت رسمياً امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل الدراسية حسب جدول كل مرحلة دراسية في كل محافظة في مصر .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 ، تكون اجازة نصف العام 2026 “الرسمية” لطلاب المدارس مدتها أسبوعان فقط

موعد الفصل الدراسي الثاني 2026

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد الفصل الدراسي الثاني 2026 في المدارس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد الفصل الدراسي الثاني 2026 في المدارس كما هو مقرر في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 يوم 7 فبراير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف بث الشائعات والإستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.