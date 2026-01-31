لذيذة وصحية .. طريقة عمل كب كيك الجزر والقرفة

يعد كب كيك الجزر والقرفة من الأكلات الشهية التى تساعد على سد الجوع في أى وقت من اليوم وفي نفس الوقت مذاقه شهى كما أن القرفة تحمى من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

نعرض لكم طريقة عمل كب كيك الجزر من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كب كيك الجزر

كوب دقيق

كوب جزر مبشور

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

¾ كوب سكر

½ كوب زيت

¾ كوب عصير برتقال

ملعقة كبيرة بشر برتقال

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

فانيليا

2 بيضة

رشة ملح

الصوص:

1 كوب جزر مبشور

½ كوب سكر

عصير ليمونة

القليل من الماء

رشة قرفة ناعمة

طريقة عمل كب كيك الجزر والقرفة

في بولة كبيرة اخلطي المكونات الجافة معا

في بولة اخرى اخلطى المكونات السائلة مع السكر ثم ضيفي المكونات الجافة.

ضعي المزيج في صينية كيك ثم اخبزيه في الفرن حتى تمام النضج

اتركي الكب كيك حتى تبرد تماما واضيفي الصوص ويقدم.

للصوص:

ارفعي مكونات الصوص على النار وقلب من حين لاخر حتى يتكرمل السكر واتركه حتى يبرد تماما.