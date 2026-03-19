نائب محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام الخدمات الحكومية والصحية بالفرافرة

في إطار توجيهات السيدة حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، بتكثيف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الأداء التنفيذي بمختلف القطاعات، قام السيد محمد كجك نائب المحافظ بجولة تفقدية بمركز الفرافرة، يرافقه الأستاذ سلامة محمد رئيس المركز؛ وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهلّ نائب المحافظ جولته بتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية النهضة؛ للوقوف على انتظام التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي ووحدة طب الأسرة، حيث شدّد على انتظام تواجد العاملين، موجّهًا بعقد اجتماع تنسيقي مع مديري المديريات لتفعيل منظومة التشغيل، والإسراع في دعم المجمعات بالبنية التكنولوجية اللازمة، كما وجه برفع درجة الاستعداد بوحدة طب الأسرة بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، وسرعة استلام وتشغيل الوحدات الصحية بباقي القرى.

من ناحية أخرى، تابع كجك سير العمل بمستشفي الفرافرة المركزى، مشدّدًا على جاهزية الأقسام المختلفة خلال أيام العيد والالتزام الكامل بانضباط وتواجد الأطقم الطبية، وسرعة الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد.