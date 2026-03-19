الأرصاد الجوية تحذّر في العيد .. أمطار رعدية قد تصل لحد السيول

تشهد مصر حالة واسعة من عدم الاستقرار الجوي، في ظل تحذيرات أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات. وتشير التوقعات إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، حيث قد تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض الفترات، وقد تصل إلى حد السيول على بعض الطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى مناطق شمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

وأوضحت الهيئة أن الرياح ستنشط على أغلب أنحاء البلاد خلال هذه الفترة، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتراجع مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خصوصًا جنوب البلاد وكذلك مناطق من جنوب وشرق القاهرة. كما دعت المواطنين إلى متابعة التحديثات المستمرة للنشرات الجوية، نظرًا لاحتمال تغير الحالة الجوية بشكل سريع خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تأثر البلاد بكتل هوائية غير مستقرة ترفع من فرص التقلبات الجوية.

بداية موجة عدم الاستقرار وتحذيرات رسمية

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت بالفعل اعتبارًا من الأربعاء 18 مارس 2026، حيث نشطت الرياح في عدة مناطق بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة. وأشارت إلى أن هذه التقلبات قد تستمر خلال الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك، ما يعني أن الأجواء غير المستقرة قد ترافق بداية العطلة.

وأضافت أن التغيرات الجوية ستكون متسارعة خلال الأسبوع، إذ تبدأ بتقلبات محدودة في بدايته ثم تزداد حدتها تدريجيًا مع اقتراب نهايته، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة للنشرات الجوية الصادرة عن الهيئة. كما نصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية نسبيًا نتيجة انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع ضرورة تجنب التواجد تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية خلال نشاط الرياح القوية والسحب الرعدية، تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

دعوات للحذر من البرق والرعد وتقلبات الطقس

وشددت منار غانم على أهمية توخي الحذر من ضربات البرق خلال فترات السحب الرعدية، مؤكدة أن الالتزام بإرشادات السلامة العامة يلعب دورًا أساسيًا في تقليل المخاطر المرتبطة بسوء الأحوال الجوية. كما دعت المواطنين إلى تجنب القيادة بسرعات عالية أثناء انخفاض الرؤية بسبب الأتربة أو الأمطار، وضرورة الحفاظ على مسافات آمنة بين المركبات على الطرق السريعة.

وأوضحت أن هذه التحذيرات تأتي في إطار حرص الهيئة على تقليل تأثيرات التقلبات الجوية على المواطنين والمنشآت، خاصة في المناطق التي قد تتعرض لأمطار رعدية أو نشاط ملحوظ للرياح. وأكدت أن فرق المتابعة في الهيئة ترصد تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر على مدار الساعة، لإصدار التنبيهات اللازمة فور حدوث أي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.

طقس مضطرب في عدد من المحافظات

وبالفعل شهدت عدة محافظات موجة من الطقس السيئ خلال الأربعاء 18 مارس 2026، حيث تعرضت مدن محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وموجة من البرودة. وأسفرت الأمطار عن تجمع كميات من المياه في عدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة ومداخل ومخارج الكباري في مدينة العريش، ما دفع السائقين إلى توخي الحذر وتخفيف السرعات على الطرق.

وفي محافظة الإسكندرية، سادت أجواء متقلبة على مختلف المدن والمراكز، مع سقوط أمطار متوسطة في عدة مناطق. وأعلنت شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الأمطار، حيث دفعت بعدد كبير من السيارات والمعدات لشفط تجمعات المياه من الشوارع، إلى جانب استمرار أعمال تطهير الشنايش وشبكات تصريف المياه لضمان عدم حدوث تراكمات كبيرة تؤثر على حركة المواطنين.

أمطار غزيرة وعواصف ترابية في البحر الأحمر والصعيد

وفي محافظة البحر الأحمر، شهدت مدينة الغردقة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما أدى إلى تجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة داخل الشوارع. كما أثرت الحالة الجوية على الحركة في بعض الطرق، وسط تحذيرات من احتمالات استمرار الأمطار الرعدية خلال الساعات المقبلة.

أما في محافظة قنا، فقد تعرضت مناطق عدة لعاصفة ترابية قوية تزامنت مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، الأمر الذي تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خصوصًا الطرق الصحراوية والسريعة. ودعت الجهات المعنية السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ظل هذه الظروف الجوية غير المستقرة.

وفي محافظة المنيا، هبت رياح محملة بالأتربة على عدد من المناطق، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، وهو ما دفع إدارة المرور إلى تكثيف وجودها على المحاور والطرق السريعة بين المدن والقرى، لتنظيم حركة السير وتقليل احتمالات وقوع الحوادث.

أمطار ورياح في الدلتا ومدن القناة

وفي محافظة الدقهلية، شهدت عدة مدن وقرى سقوط أمطار خفيفة، مصحوبة بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، فيما تعرضت محافظة بورسعيد لرياح محملة بالأتربة والرمال مع تساقط أمطار متوسطة على مختلف الأنحاء، الأمر الذي انعكس على حركة المواطنين في الشوارع خلال فترات من اليوم.

وتشير هذه التطورات إلى اتساع نطاق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على عدة مناطق في البلاد، وهو ما يعكس طبيعة التقلبات الجوية التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة الانتقالية من العام. وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن متابعة التحديثات الرسمية تبقى العامل الأهم للتعامل مع هذه الحالة الجوية، خاصة في ظل احتمالات تغير شدة الأمطار والرياح من منطقة إلى أخرى خلال الأيام المقبلة.