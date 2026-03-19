تقلبات حادة تضرب العُملات الرقمية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

حذّر دانيال البنا، محلل أسواق المال العالمية، من استمرار حالة التذبذب في سوق العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، مؤكدًا أن الأسواق لا تزال تحت ضغط المخاطر العالمية.

تذبذب ملحوظ في أداء البيتكوين

أوضح البنا أن البيتكوين شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2% بعد موجة هبوط قوية، إلا أن هذه الزيادة لا تعكس تعافيًا حقيقيًا، بل تأتي في إطار تصحيحي مؤقت، مع استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

تأثير التوترات الجيوسياسية

وأشار إلى أن التصعيد في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار النزاع، أدى إلى زيادة حالة القلق في الأسواق، وهو ما انعكس سلبًا على أداء العملات الرقمية، التي تُعد من أكثر الأصول تأثرًا بالتقلبات العالمية.

وأكد البنا أن البيتكوين قد يواصل التحرك في نطاق متذبذب، مع وجود مستويات دعم رئيسية عند حدود 61 ألف دولار، محذرًا من احتمالات تراجع إضافي إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وارتفعت الضغوط على الأسواق التقليدية.

الملاذات الاستثمارية في الأزمات

وأضاف أن البيتكوين، إلى جانب الذهب والفضة، يظل من الأدوات التي يلجأ إليها المستثمرون خلال الأزمات، لكنه شدد على ضرورة التعامل بحذر مع هذه الأصول، من خلال توزيع نقاط الدخول وتجنب المخاطر المرتفعة.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة للاستثمارات، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، ما يجعل القرارات العشوائية أكثر خطورة على المحافظ المالية.