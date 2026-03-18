في آخر جلسات رمضان.. تباين أسواق المال العربية ختام اليوم الأربعاء.. وبورصة مصر تربح 50 مليار جنيه

أسواق المال العربية خلال آخر جلساتها في شهر رمضان

-البورصة المصرية تربح 50 مليار جنيه

-السوق السعودي إجازة بمناسبة عيد الفطر

- مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا

شهدت أسواق المال العربية حالة من التباين في آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ارتفعت بورصات مصر والأردن و مسقط البحرين بينما تراجعت القطرية والكويتية، السوق المال السعودي إجازة اليوم بمناسبة بدء إجازة عيد الفطر.

واليوم هو آخر جلسات تداولات البورصة العربية حيث تتعطل بدءا من غدا الخميس حتي الإثنين المقبل بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال السطور التالية يستعرض حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الأربعاء 18مارس 2026:

البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع وشهر رمضان 2026، على مكاسب جماعية للمؤشرات، وقيمة تداولات بلغت 8.6 مليار جنيه.

رأس المال السوقي: ربح 50 مليار جنيه ليغلق عند 3.281 تريليون جنيه.

"إيجي إكس 30" ارتفع 3.38% إلى 47611 نقطة.

"إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعد 1.97% إلى 57508 نقطة.

"إيجي إكس 30 للعائد الكلي" قفز 3.38% إلى 21644 نقطة.

مؤشر "EGX35-LV" زاد 0.95% إلى 5300 نقطة.

"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفع 0.94% إلى 12629 نقطة.

"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعد 1.02% إلى 17666 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية: قفز 1.46% إلى 4983 نقطة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم، عند مستوى 7765.46 نقطة، مرتفعا 100.8 نقطة، وبنسبة 1.32% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7664.63 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 70 مليونا و73 ألفا و409 ريالات عمانية، مرتفعة بنسبة 93.6 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 36 مليونا و187 ألفا و324 ريالا عمانيا.

وأوضح التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.518 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 37.21 مليار ريال عماني.

بورصة الأردن

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.43%، عند مستوى 3687.66 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.3 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2816 صفقة.

مؤشر البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بدعم قطاعات المواد الأساسية والصناعات والعقارات.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.14 %، إلى مستوى 1909 نقطة، وسط تعاملات بحجم 745.59 ألف سهم بقيمة 367.81 ألف دينار، توزعت على 140 صفقة.

أسواق المال الإماراتية

واغلقت أسواق المال الإماراتية علي تباين ختام تعاملات اليوم، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي، بينما انخفض المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي.

وأعلنت الإمارات، أنه تقرر أن تبدأ العطلة الرسمية في أسواق المال اعتباراً من الخميس الموافق 19 مارس الجاري حتى الأحد 22 منه، على أن يستأنف الدوام الرسمي الاثنين 23 مارس الجاري.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا 101.13 نقطة، أي بنسبة 0.97%، ليصل إلى مستوى 10292.16 نقطة.

وجرى تداول 274 مليونا و928 ألفا و869 سهما خلال الجلسة، بقيمة مليار و270 مليون و254 ألفا و674.465 ريال، عبر تنفيذ 32707 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 مليارا و28 مليونا و444 ألفا و806.990 ريال، مقابل 614 مليارا و317 مليونا و386 ألفا و734.784 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 48.22 نقطة بنسبة 0.57 % ليبلغ مستوى 8477.92 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 208 ملايين سهم عبر 12832 صفقة نقدية بقيمة 74.8 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 73.92 نقطة بنسبة 0.93% ليبلغ مستوى 7890.08 نقطة من خلال تداول 60.16 مليون سهم عبر 4642 صفقة نقدية بقيمة 8.4 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول بواقع 45.16 نقطة بنسبة 0.50% ليبلغ مستوى 9042.48 نقطة من خلال تداول 147.9 مليون سهم عبر 8190 صفقة بقيمة 66.3 مليون دينار.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 10.09 نقطة بنسبة 0.12 لإ ليبلغ مستوى 8239.60 نقطة من خلال تداول 53.8 مليون سهم عبر 3531 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار.