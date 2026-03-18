البورصة تختتم رمضان بصعود جماعي وربح 50 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبو وشهر رمضان 2026، على مكاسب جماعية للمؤشرات، وقيمة تداولات بلغت 8.6 مليار جنيه.

أرباح رأسمالية

رأس المال السوقي: ربح 50 مليار جنيه ليغلق عند 3.281 تريليون جنيه.

مؤشرات كبرى:

"إيجي إكس 30" ارتفع 3.38% إلى 47611 نقطة.

"إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعد 1.97% إلى 57508 نقطة.

"إيجي إكس 30 للعائد الكلي" قفز 3.38% إلى 21644 نقطة.

مؤشر "EGX35-LV" زاد 0.95% إلى 5300 نقطة.

مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة:

"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفع 0.94% إلى 12629 نقطة.

"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعد 1.02% إلى 17666 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية: قفز 1.46% إلى 4983 نقطة.