بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تحسنا بنسبة 0,72%، ليستقر بذلك عند 17.065,2 نقطة.

وسجل مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 شركة مُدرجة بالبورصة، ارتفاعًا بنسبة 0,76% إلى 1.304,14 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,62% إلى 1.175,24 نقطة.

بدوره، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,83 % إلى 1.715,53 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 0,48 % إلى 15.923,94 نقطة، وبنسبة 0,53 % إلى 14.562,86 نقطة، على التوالي.