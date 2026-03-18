بدعم من مشتريات الأجانب.. مؤشر البورصة الرئيسي يقفز 1.65% أول تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

مؤشرات البورصة

وقفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 46812.68 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.17% عند مستوى 12531.83 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.29% ليسجل 17538.23 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بينما مالت تعاملات الأجانب إلى الشراء.

واستحوذت المؤسسات على نحو 19.35% من التعاملات، مقابل 80.64% للأفراد.