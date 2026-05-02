7 وفود دولية .. أكاديمية الأزهر العالمية تستقبل أئمة دورة إعداد الداعية المعاصر

استقبلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وفودًا من الأئمة والدعاة القادمين من دول: الجزائر، وبنجلاديش، وتوجو، وغانا، ونيجيريا، والهند، ومدغشقر؛ للمشاركة في فعاليات دورة «إعداد الداعية المعاصر»، التي تُعقد خلال الفترة من السبت ٢ مايو حتى الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦م، في سياق جهود الأزهر الشريف الرامية إلى تأهيل الكوادر الدعوية على نحو يعزز كفاءتها في التعامل مع القضايا المعاصرة بمقاربة علمية رصينة ومنهج وسطي معتدل.

وأكد الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، أن الدورة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالاهتمام بالأئمة والدعاة الوافدين وتأهيلهم علميًا وفكريًا بما يواكب متطلبات العصر، وذلك في إطار استراتيجية الأزهر الشريف الهادفة إلى إعداد كوادر دعوية مؤهلة علميًا ومهاريًا قادرة على التعامل الواعي مع مستجدات الواقع وتحدياته الفكرية.

وأضاف فضيلته أن الأكاديمية تحرص على تنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في تنمية مهارات الدعاة في مجالات التواصل، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، معربًا عن تقديره وامتنانه لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه المستمر واهتمامه المتواصل بتطوير منظومة إعداد وتأهيل الدعاة الوافدين.

وأشار رئيس الأكاديمية، إلى أن الدورة تشهد مشاركة سبع جنسيات من مختلف دول العالم، هي: الجزائر، والهند، ونيجيريا، وغانا، ومدغشقر، وتوجو، وبنجلاديش، بما يعكس البعد العالمي للأزهر الشريف ودوره الريادي في تعزيز الحوار الحضاري وترسيخ قيم التفاهم بين الشعوب.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج التدريبي حزمة متكاملة من المحاضرات العلمية والتطبيقات العملية وورش العمل التفاعلية، التي تستهدف تنمية المهارات الدعوية والعلمية والتواصلية للمشاركين، بما يسهم في إعداد داعية معاصر قادر على التأثير الإيجابي، والتعامل مع القضايا الراهنة بكفاءة واقتدار، في ضوء المنهج الأزهري الوسطي.