كفر الشيخ.. توقف الملاحة والصيد بميناء البرلس والسواحل لسوء الأحوال الجوية
أسامة السعيد: اعتداءات إيران على دول الخليج لا يمكن تبريرها ولن تمر دون ثمن
استعدادا لكأس العالم ...موعد مباراة منتخب مصر والسعودية
تعرض سفينة تجارية لانفجار على بعد 40 ميلا من الميناء الحر في أبوظبي
صيغة تكبيرات عيد الفطر.. ردد الصيغة الصحيحة الآن
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بعد تثبيت الفائدة على الدولار
زكاة الفطر 2026..هل يجوز إخراجها لحمًا؟..الإفتاء تجيب
مد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين..تفاصيل استعداد وزارة الكهرباء لعيد الفطر المبارك
أكلة آخر يوم رمضان.. طريقة عمل كشري أصفر بأسهل الخطوات
كم مباراة احتاجها ميسي ورونالدو لتسجيل 900 هدف؟ .. تقرير يكشف
الأرصاد تحذّر من طقس غير مستقر الخميس .. برق ورعد ورياح قوية وأمطار محتملة |فيديو
التفتيش على اللحوم ومصانع الأعلاف .. توجيهات عاجلة من وزير الزراعة خلال إجازة العيد
مد فترة التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 30 مارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة التقديم في إعارات المعلمين 2026  ، حتى يوم الاثنين 30 مارس 2026 بعد أن كان من المقرر إغلاق باب التقديم اليوم . 

شروط التقديم في إعارات المعلمين 2026 

  •  أن يكون مصري الجنسية
  • أن يكون مقيدا على درجة مالية
  •  لا يتجاوز السن 56 سنة ويحسب السن من اول أكتوبر من العام المتقدم فيه للإعارة
  •  الحصول على تقرير كفء عن العامين الأخيرين
  •  قضاء 36 شهرا في التربية والتعليم علما بأن يكون آخر عامين في المحافظة ذاتها
  •  أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها

التقديم الورقي في إعارات المعلمين 2026 

  •  سحب بطاقة التقديم للاعارة من الجهة المسئولة بالإدارة التعليمية للإعارات ومراجعتها واستيفاء بياناتها من الموارد البشرية
  •  يحصل من كل متقدم لطلب للاعارة قيمة استمارة الإعارة مبلغ وقدره 200 جنيها على طلب التقدم للاعارة للدول العربية و 400 جنيه للدول الناطقة بغير العربية
  • يتم استيفاء بيانات البطاقة وكافة التوقيعات المطلوبة من قبل الإدارة أو المديرية التابع لها
  •  يتم رفع هذه البطاقات من قبل المعلم على البوابة الالكترونية للتقديم للاعارات الخارجية
  •  المراجعة الأولى من قبل إدارة الاعارات بالإدارة التعليمية


التقديم الالكتروني في إعارات المعلمين 2026 

  •   تقوم الإدارة بإدخال الرقم القومي للمتقدم واعطائه كلمة السر التي تظهر له على البوابة الالكترونية حتى يتمكن من تسجيل بياناته و رفع كل المرفقات المطلوبة على بوابة التقديم الالكتروني للإعارات الخارجية التابعة للوزارة.
     
  •  التأكد من صحة البيانات التي ادخلها المعلم ورفعه لكل المستندات المطلوب ارفاقها مع بطاقة التقديم.
     
  •  يجب على الادارات والمديريات التاكد من المراحل سابقة الذكر حيث لن يلتفت نهائياً إلى الطلبات الورقية التي لم يتم رفعها على بوابة التقديم الالكتروني ويعتبر الطلب لاغي في حالة عدم استكمال الإجراءات الالكترونية خلال المواعيد المحددة للتقديم .


 مرحلة المديرية 

تقوم المديرية بمتابعة التقديم منذ بداية الحركة مع الادارات التابعة لها والتاكد من صحة الاجراءات المتبعة وقبول البطاقات المقدمة للاعارة بعد التاكد من استيفائها لشروط التقدم ويتعين عليها الآتي :

  •  إنشاء قوائم مرتبه طبقاً لتاريخ تسليم العمل.
  •  إعلان القوائم في المديرية حتى يتمكن كل متقدم من معرفة ترتيبه على مستوى المديرية .
  •  فتح باب التظلمات والرد عليها بعد الانتهاء من اعلان القوائم

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يبدأ التسجيل الالكتروني اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 فبراير مع مراعاة الالتزام بكل ما سبق ذكره لحركة الاعارات الخارجية للعام الدراسي 2026/2027

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات

الدعاء

دعاء آخر ليلة في رمضان .. كلمات فيها العجب تفتح الأبواب المغلقة

قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء

قبل العيد.. اعرفي فوائد زيت السمسم للبشرة وأهم أضراره

التسمم الممبارى .. يؤدى الى الوفاه بسبب الفسيخ

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

