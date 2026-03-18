الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

التعليم تعلن تفاصيل مسابقة طلابنا واعون الموسم الثاني

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  تفاصيل مسابقة "طلابنا واعون" (الموسم الثاني)للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبيت العائلة المصرية 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ندعو ابناءنا الطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية (العامة والفنية) إلى المشاركة في مسابقة "طلابنا واعون" (الموسم الثاني) بكتابة بحث علمي موثق في أحد الموضوعات التالية:

  •  ليس التسامح خُلقًا كريمًا فحسب، بل سلام يملأ القلب طمأنينة، وراحة تغمر النفس سكينة، وقوة توحد المجتمع، وتشد أركانه، وتجعله أصلب عودًا في مواجهة التحديات والأعداء.
     
  •  قادة الحركة الوطنية المصرية على مر التاريخ هم مشاعل الوحدة ورموز التلاحم التف حولهم المصريون صفا واحدًا، فكانوا السد المنيع الذي تحطمت عنده كل محاولات التفرقة.
     
  • جماعة أصدقاء بيت العائلة مصنع للشخصية الوطنية؛ فهي تنمي وعي الطلاب وتغرس فيهم روح المشاركة، وتفتح أمامهم آفاقا رحبة لبناء المستقبل.

شروط مسابقة طلابنا واعون  

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن شروط مسابقة طلابنا واعون الموسم الثاني تتمثل في :
 

  • أن يكون الطالب مقيدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.
     
  •  أن يكون البحث المقدم أصيلا من صنع المتسابق، وألا يكون منقولا من أحد المصادر أو المواقع الالكترونية.
     
  • للمرحلة الابتدائية يتراوح حجم البحث من خمس إلى عشر صفحات مكتوبة بخط اليد.
     
  •  للمرحلة الإعدادية يتراوح حجم البحث من عشر إلى خمس عشرة صفحة مكتوبة بخط اليد.
     
  • للمرحلة الثانوية يتراوح حجم البحث من خمس عشرة إلى عشرين صفحة مكتوبة على الكمبيوتر على ورق مقاس 4 بهوامش (2.54سم).
     
  •   تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 عادي في الحاشية السفلية، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12 في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.
     
  •   عند الاستشهاد بالآيات القرآنية تنسخ من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي غير مسود)، كما يراعى استخدام نفس الحجم عند الاستشهاد بآيات الكتاب المقدس.
     
  • في الحاشية يذكر اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة، وإذا كان المرجع مقالا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد العدد مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. 
     
  • أما الآية القرآنية فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية. ويوثق الاستشهاد بآيات الكتاب المقدس في المتن فيذكر نص الآية وبعدها يذكر بين قوسين الانجيل، ثم الإصحاح ثم رقم الآية على سبيل المثال: (إنجيل يوحنا، الإصحاح 2 الآية (7)
     
  •  يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للآراء وفقا للقواعد المتعارف عليها .
     
  • لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

وقالت وزراة التربية والتعليم : آخر موعد لتقديم الأبحاث إلى توجيه اللغة العربية والتربية الدينية بالادارات التعليمية يوم الاحد الموافق ٣ مايو ٢٠٢٦

وسوف يكرم أصحاب أفضل ٥ أبحاث على مستوى الجمهورية من كل مرحلة في حفل كبير يحضره قيادات بيت العائلة و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كما يحصلون على جوائز قيمة مقدمة من الأمانة المركزية لبيت العائلة

