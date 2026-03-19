دانيال البنا : أسعار النفط مرشحة للارتفاع إلى 120 دولارًا للبرميل

حذر محلل الأسواق المالية العالمية دانيال البنا من موجة ارتفاعات مرتقبة في أسعار الطاقة عالميًا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تهدد استقرار إمدادات النفط، ما ينذر بزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

ارتفاع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية

أوضح البنا أن أسعار النفط تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل، مدفوعة بمخاوف اضطراب الإمدادات نتيجة التوترات في مضيق هرمز واستهداف منشآت نفطية في الإمارات، ما أثار قلق الأسواق العالمية بشأن استمرارية تدفق الطاقة.

جهود دولية لاحتواء الأزمة

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، سعت إلى تهدئة الأسواق عبر ضخ نحو 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية، إلا أن هذه الخطوة لم تُنهِ حالة القلق، في ظل استمرار التصعيد الإيراني وتهديده لخطوط الإمداد الحيوية.

سيناريوهات تصاعد الأسعار

وأكد البنا أن التدخل الأمريكي ساهم في تهدئة مؤقتة للأسواق، لكنه حذر من أن استمرار الهجمات أو إغلاق الممرات الحيوية مثل باب المندب قد يدفع الأسعار سريعًا إلى 120 دولارًا للبرميل.

تداعيات اقتصادية عالمية

واختتم بأن الأنظار تتجه حاليًا إلى قدرة الإدارة الأمريكية على احتواء الأزمة، مشددًا على أن أي تصعيد إضافي أو إطالة أمد الصراع سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة، وهو ما سيزيد من حدة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.