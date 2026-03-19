كيف تتحرك مصر لمواجهة تداعيات الحرب؟.. إجراءات تقشفية مدروسة لترشيد الطاقة وخطة مرنة لدعم الاقتصاد والعمل عن بُعد

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وانعكاساتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، أعلنت الحكومة حزمة من الإجراءات التقشفية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري، في خطوة تستهدف تقليل استهلاك الطاقة وضمان استدامة الموارد. وتأتي هذه القرارات في توقيت حساس، تسعى فيه الدولة إلى تحقيق توازن دقيق بين مواجهة الضغوط الاقتصادية والحفاظ على استقرار الحياة اليومية للمواطنين.



قرارات عاجلة لمواجهة التحديات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الحرب في المنطقة، خاصة في ظل التأثيرات المباشرة على أسعار الطاقة عالميًا. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات حاسمة وسريعة لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الحزمة هو ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الموارد، بما يساهم في الحفاظ على التوازن الاقتصادي للدولة في ظل الظروف الراهنة.



مواعيد جديدة لإغلاق المحال والأنشطة

تضمنت الإجراءات تحديد مواعيد جديدة لإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، حيث تقرر الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا، على أن يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة فقط. ومن المقرر تطبيق هذا القرار اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر كامل، كإجراء مؤقت قابل للتقييم وفقًا لتطورات الأوضاع.

تقليل الإضاءة.. خطوة لترشيد الاستهلاك

ضمن خطة الترشيد، قررت الحكومة إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق بشكل كامل، إلى جانب خفض إنارة الشوارع الداخلية إلى الحد الأدنى، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة. وتستهدف هذه الخطوات تقليل الاستهلاك غير الضروري للطاقة، خاصة في أوقات الذروة.

العمل الحكومي.. توجه نحو المرونة

وفي إطار إعادة تنظيم العمل الحكومي، تقرر إغلاق الحي الحكومي يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً، بدءًا من بعد إجازة عيد الفطر، مع إطفاء جميع مصادر الطاقة واستكمال الأعمال الإدارية من المنازل. كما تدرس الحكومة تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أو يومين أسبوعيًا لبعض الجهات، مع استثناء القطاعات الحيوية التي تتطلب تواجدًا ميدانيًا مستمرًا.



التزام صارم بالتنفيذ

شددت الحكومة على ضرورة التزام جميع المحافظين والوزراء بتنفيذ هذه الإجراءات بدقة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها. ويعكس هذا التوجه إدراكًا واضحًا لحجم التحديات، وحرصًا على تطبيق السياسات بشكل منظم يحقق أكبر قدر من الكفاءة.



رؤية اقتصادية لمواجهة الأزمة

من جانبه، يرى الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، أن الحزمة الأخيرة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة تعكس تحركًا استباقيًا وواعيًا لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة عالميًا.

ويؤكد أن مثل هذه القرارات، رغم صعوبتها على المدى القصير، تمثل خطوة ضرورية للحفاظ على التوازن الاقتصادي ومنع تفاقم الأعباء المالية على الدولة.



ترشيد الطاقة.. أولوية اقتصادية

وأوضح أن التركيز على ترشيد استهلاك الكهرباء، سواء من خلال تقليل ساعات عمل الأنشطة التجارية أو خفض الإضاءة العامة، يعد من الأدوات الفعالة التي تلجأ إليها الدول في أوقات الأزمات.

وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة استيراد الطاقة، وهو ما ينعكس إيجابًا على احتياطي النقد الأجنبي واستقرار العملة.

العمل عن بُعد.. حل ذكي ومرن

وفيما يتعلق بدراسة تطبيق نظام العمل عن بُعد، أشار إلى أن هذا التوجه يعكس مرونة في إدارة الجهاز الإداري للدولة، حيث يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك الوقود والطاقة، إلى جانب تخفيف الضغط على المرافق والخدمات.

كما لفت إلى أن التجربة أثبتت نجاحها في فترات سابقة، ما يجعلها خيارًا عمليًا وقابلًا للتنفيذ دون التأثير على كفاءة العمل.

توازن بين الاقتصاد وحياة المواطنين

وشدد الدكتور رمضان مَعن على أن الحكومة تحاول تحقيق معادلة دقيقة بين ضرورة الترشيد والحفاظ على استقرار الحياة اليومية للمواطنين. فالإجراءات، بحسب رأيه، لم تصل إلى حد التعطيل الكامل للأنشطة، بل جاءت منظمة ومؤقتة، بما يضمن استمرار عجلة الاقتصاد مع تقليل الهدر.

رسالة طمأنة للأسواق

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تبعث برسائل طمأنة للأسواق المحلية والدولية، مفادها أن الدولة قادرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومرونة. كما تعكس وجود رؤية اقتصادية واضحة تستهدف عبور المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي.



في مواجهة تحديات متسارعة تفرضها الأوضاع الإقليمية، تبدو قرارات الحكومة المصرية خطوة محسوبة نحو إدارة الأزمة بأدوات واقعية ومرنة. وبين إجراءات الترشيد وتوجهات العمل الحديثة، تسعى الدولة إلى عبور هذه المرحلة بأقل تأثير ممكن، مع الحفاظ على توازن دقيق بين متطلبات الاقتصاد واحتياجات المواطنين اليومية.