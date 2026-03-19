أبو ظبي: صواريخ إيرانية تستهدف منشآت طاقة دون إصابات

أفادت تقارير بسقوط أجزاء اعتراضية لصواريخ إيرانية في أبو ظبي، عقب محاولة استهداف منشأة حبشان للغاز وحقل باب النفطي.

وذكرت المصادر، أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض الصواريخ، إلا أن شظاياها سقطت في محيط المنشآت المستهدفة، ما أدى إلى تعليق مؤقت للعمليات في منشأة الغاز كإجراء احترازي.

ولم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشآت الحيوية.

كما اندلع حريق في مبنى مكوّن من 8 طوابق في تل أبيب، إثر تعرّضه لقصف إيراني خلال الساعات الأخيرة.

وأفادت التقارير بإصابة شخص واحد بحالة اختناق نتيجة استنشاق الدخان، وُصفت حالته بالطفيفة، حيث تلقى الإسعافات اللازمة في موقع الحادث.

وتواصل فرق الإطفاء والطوارئ التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، وسط حالة من الاستنفار في المنطقة.

وفي وقت سابق، أُعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن نجمة داوود الحمراء، عن مقتل عامل أجنبي في “موشاف عدنيم” بمنطقة شارون؛ إثر إصابته بشظايا صاروخ تم إطلاقه من إيران.

وذكرت تقارير، أن الصاروخ سقط في محيط المنطقة؛ أدى إلى إصابة العامل إصابة مباشرة أودت بحياته على الفور، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتبادل الضربات بين الجانبين.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، من القدس المحتلة، في نبأ عاجل، بأن صواريخ تم إطلاقها من إيران باتجاه مناطق شمال إسرائيل، بما في ذلك هضبة الجولان ومدينة تل أبيب؛ ما يزيد من حدة التوترات الأمنية في المنطقة.