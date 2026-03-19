أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية دخول 177 مصابا للمستشفيات في الـ24 ساعة الماضية الأمر الذي يرفع عدد المصابين منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران إلى 3924.

وفي وقت سابق ؛ اندلع حريق في مبنى مكوّن من ثمانية طوابق في تل أبيب، إثر تعرّضه لقصف إيراني خلال الساعات الأخيرة.



وأفادت التقارير بإصابة شخص واحد بحالة اختناق نتيجة استنشاق الدخان، وُصفت حالته بالطفيفة، حيث تلقى الإسعافات اللازمة في موقع الحادث.



وتواصل فرق الإطفاء والطوارئ التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، وسط حالة من الاستنفار في المنطقة.

فيما أُعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن نجمة داوود الحمراء، عن مقتل عامل أجنبي في “موشاف عدنيم” بمنطقة شارون؛ إثر إصابته بشظايا صاروخ تم إطلاقه من إيران.

وذكرت تقارير، أن الصاروخ سقط في محيط المنطقة؛ أدى إلى إصابة العامل إصابة مباشرة أودت بحياته على الفور، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتبادل الضربات بين الجانبين.