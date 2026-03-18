صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل ومستوطنات بالضفة الغربية

دوت صافرات الإنذار بشكل مفاجئ في مدينة تل أبيب ، إلى جانب عدد من مستوطنات شمال الضفة الغربية ومناطق واسعة من وسط إسرائيل، في تطور أمني جديد يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.





وأفادت وسائل إعلام بأن حالة من الاستنفار سادت بين السكان فور انطلاق صافرات التحذير، حيث هرع المواطنون إلى الملاجئ والأماكن الآمنة، وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. ولم تتضح على الفور طبيعة التهديد الذي تسبب في إطلاق صفارات الإنذار، سواء كان نتيجة صواريخ أو طائرات مسيّرة أو إنذارات احترازية.





وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء مشحونة تشهدها الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، مع استمرار تبادل التهديدات والتصعيد العسكري، ما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات أوسع خلال الفترة المقبلة.





من جانبها، تواصل الجهات الأمنية الإسرائيلية تقييم الموقف، وسط حالة ترقب لما قد تسفر عنه الساعات القادمة، خاصة مع تكرار حوادث إطلاق الإنذارات في عدة مناطق خلال الفترة الأخيرة.





ويثير هذا التصعيد مخاوف من اتساع رقعة التوتر، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لخفض التصعيد ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تكون لها تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بالكامل



