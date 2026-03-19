أخبار أسوان.. استعدادات لعيد الفطر وتوافر أسطوانات البوتاجاز وتهنئة من الإخوة الأقباط

شهدت محافظة أسوان على مدار 24 ساعة من أمس، الأربعاء 18/3/2026، أحداثا متنوعة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إنه تم تجهيز المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، حيث ستقام الصلاة في 2165 مسجدا داخل 28 إدارة فرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى 53 ساحة مخصصة لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين.

أوقاف أسوان تستعد بـ 2165 مسجدا و53 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور محمد عفيفى، مدير المشروع، وذلك فى إطار دعم جهود التطوير المؤسسى للمحافظة، والبدء فى تنفيذ هياكل الوحدات المحلية القروية بعد اعتماده من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتحديات الحقيقية فى توفير الموارد البشرية اللازمة لتفعيل الهياكل المطورة، وأيضاً تطوير استراتيجية للتدريب والتأهيل للقيادات والعاملين بالإدارة المحلية.



وفد مشروع الدعم الفنى بـ التنمية المحلية يقدم التهنئة بمناسبة إطلاق الرؤية الإستراتيجية أسوان 2040

وأكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها المكثفة لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، ومنع حدوث أى اختناقات فى هذه السلعة الاستراتيجية، خاصة خلال شهر رمضان المعظم، مع إحكام الرقابة على بيعها بالأسعار الجديدة التى تم إقرارها عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية الأسبوع الماضى.



أسوان.. إجراءات حاسمة لضبط آلية توزيع اسطوانات البوتاجاز وزيادة المعروض

التقى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بوفد منطقة وعظ أسوان برئاسة فضيلة الشيخ محمد على حفنى، مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوى، وذلك فى إطار دعم أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسات الدينية بما يسهم فى خدمة أبناء المجتمع الأسوانى.



محافظ أسوان يلتقي وفد منطقة الوعظ لتكثيف القوافل الدعوية لتعزيز قيم الولاء والانتماء بين المواطنين

استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نيافة الأنبا بيشوى، أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، ونيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو، بالإضافة إلى وفد كهنة الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وفد الأقباط الأرثوذكس يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر

واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد عدد من الشوارع والميادين الحيوية بنطاق مدينة أسوان للوقوف على معدلات التنفيذ وتحقيق الانضباط بالشكل الحضارى اللائق.



محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية لضبط الشارع بالتزامن مع عيد الفطر المبارك

قدم وفد الأقباط الإنجيليين التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

ضم الوفد القس وائل جرجس، راعى الكنيسة، والقس يواقيم، رئيس الإرسالية الإنجلية (الجرمانية)، إلى جانب أعضاء المجلس.

وفد الأقباط الإنجليين يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد أحمد صلاح الدين، حملة موسعة استهدفت القضاء على الإشغالات بنطاق حى غرب المدينة.

شملت الحملة منطقة السودانية بالسوق السياحى القديم، وامتداد سور المدارس بشارع هميمى الجبلاوى.



تنظيم حملة موسعة لرفع الإشغالات لتعزيز السيولة المرورية وتحقيق الانضباط العام بالشارع الأسوانى

واصلت مديرية التموين بأسوان تنفيذ خطط التوزيع الميدانى، حيث تم ضخ كميات من أسطوانات البوتاجاز بمناطق المساهمة وعزبة العسكر بمدينة أسوان، مع استمرار أعمال التوزيع تباعًا بباقي الأحياء والمناطق السكنية، وفقاً للاحتياجات الفعلية والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين.



فى أسوان.. تكثيف جهود ضخ وتوفير أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الجديدة

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بإيفاد لجنة فنية برئاسة اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، وبمرافقة المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام التموين، ومفتشى التموين، والرقابة التموينية، والوحدة المحلية للمرور على مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بسلوا في كوم أمبو للتأكد من جاهزية المصنع لتوفير الكميات المطلوبة من هذه السلعة الهامة.

