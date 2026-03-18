الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يلتقي وفد منطقة الوعظ لتكثيف القوافل الدعوية لتعزيز قيم الولاء والانتماء بين المواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

إلتقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد منطقة وعظ أسوان برئاسة فضيلة الشيخ محمد على حفنى مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوى ، وذلك فى إطار دعم أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسات الدينية بما يسهم فى خدمة أبناء المجتمع الأسوانى .

وخلال اللقاء أكد المهندس عمرو لاشين على الدور الوطنى المحورى الذى يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب فى ترسيخ قيم الوسطية والإعتدال ، ونشر الوعى الدينى الصحيح داخل المجتمع .

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المحافظة ومنطقة وعظ أسوان من أجل تكثيف القوافل الدعوية والتوعوية بمختلف المراكز والمدن ، وخاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر إحتياجاً بما يحقق التواصل المباشر مع المواطنين ، ويساهم فى تعزيز الإستقرار المجتمعى وبناء الإنسان ، تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

جهود متنوعة

ومن جانبه أعرب فضيلة الشيخ محمد على حفنى عن تقديره لدعم محافظ أسوان لدور الأزهر الشريف الدعوى والمجتمعى ، مؤكداً على أن منطقة وعظ أسوان حريصة على تنفيذ برامج دعوية وتثقيفية هادفة بالتعاون مع المحافظة بما يخدم القضايا المجتمعية ، ويعزز قيم الولاء والإنتماء بين المواطنين .

وأشار الشيخ محمد حفنى بأن المنطقة تختص بالعديد من المهام منها لجنة الفتوى الرئيسية واللجان الفرعية على مستوى المحافظة ، فضلاً عن لجنة التحكيم الأسرى ، ولجنة لم الشمل والوفاق الأسرى ، ولجنة المصالحات ، فضلاً عن التوعية الدينية لوعاظ وواعظات المنطقة فى كافة المؤسسات والهيئات الحكومية ، علاوة على المشاركة فى مبادرات بيت العائلة المصرية ، ولجان إستطلاع الهلال .

وفى ختام اللقاء تم إهداء درع لمحافظ أسوان من مدير منطقة الوعظ عرفاناً بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والمنطقة فى خدمة المجتمع الأسوانى .

