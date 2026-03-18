وفد مشروع الدعم الفنى بـ التنمية المحلية يقدم التهنئة بمناسبة إطلاق الرؤية الإستراتيجية أسوان 2040

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور محمد عفيفى مدير المشروع ، وذلك فى إطار دعم جهود التطوير المؤسسى للمحافظة والبدء فى تنفيذ هياكل الوحدات المحلية القروية بعد إعتماده من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتحديات الحقيقية فى توفير الموارد البشرية اللازمة لتفعيل الهياكل المطورة ، وأيضاً تطوير إستراتيجية للتدريب والتأهيل للقيادات والعاملين بالإدارة المحلية .

جاء ذلك خلال لقاء حضره الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير المشروع ومدير مكون التطوير المؤسسى للمحافظات وبناء القدرات ، وأيضاً إستشارى المشروع .

وقدم وفد مشروع الدعم الفني ، التهنئة للمهندس عمرو لاشين على إطلاق الرؤية الإستراتيجية التنموية أسوان 2040 لما ستحققه من عوائد إيجابية متميزة خلال المرحلة الحالية .

فيما أكد محافظ أسوان على أهمية مواصلة جهود التطوير المؤسسى من خلال إعداد وتنفيذ خطة تدريبية متكاملة تستهدف القيادات والعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء الإدارى وإرساء وتطبيق أساليب حديثة تحدد نظام العمل وتضمن الأرشفة الإلكترونيه لكافة الملفات الحيوية داخل كل إدارات الجهاز التنفيذى مما يعزيز القدرة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين ، وهو ما يتم تنفيذه داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بفكر مستنير ورؤى غير تقليدية ، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض .

جهود متنوعة

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة أن يراعى برنامج التطوير المؤسسى ، توفير الآليات والأساليب اللازمة للاستفادة من القدرات البشرية المتاحة وتشجيعها وتأهيلها لتولى المسؤلية فى مختلف المستويات الإدارية وفقا للتخصصات الفنية المطلوبة ، وهو ما يتواكب مع دعم الوحدات المحلية القروية بإعتبارها أصغر وحدة إدارية فى منظومة الإدارة المحلية ، مع تحقيق التكامل بينها وبين المشروعات التى تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وخاصة مجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية والحرفية، بما يضمن إعادة هيكلة المنظومة الإدارية وفق أسس علمية حديثة ، ووضع قواعد تنظيمية واضحة تحدد الإختصاصات والمهام الوظيفية للعاملين بما يعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء ويحقق أعلى مستويات الجودة فى تقديم الخدمات للمواطنين .

وأشار المحافظ إلى أنه يتم حالياً تطوير مركز تدريب أسوان للتنمية المستدامة المعتمد من وزارة التنمية المحلية لدعم عملية تطوير القدرات المحلية بالمحافظة ، وهو الذى يتطلب مزيد من التعاون للفريق الإستشارى مع مسئولى مركز التدريب فى إقتراح وتطوير حقائب تدريبة وتدريب المدربين المحليين عليها لضمان إستمرارية التدريب والتآهيل وتنمية القدرات .

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عفيفى عن تقدير لما تشهده محافظة أسوان من جهود ملموسة فى بناء وتطوير الكوادر البشرية ، مؤكداً أن التجربة تمثل نموذجاً متميزاً فى مجال التطوير المؤسسى ، وهو ما يدفع فريق المشروع إلى تنفيذ سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية بالمحافظة للتعرف على أفضل الممارسات والأفكار التى يمكن البناء عليها لتنفيذ مشروعات تدعم التنمية الإقتصادية المحلية وتعزز فرص الإستثمار على أرض عاصمة الإقتصاد الإفريقى .