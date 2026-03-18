أوقاف أسوان تستعد بـ 2165 مسجدا و53 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك تستعد المساجد والساحات فى أسوان لإستقبال المصلين لأداء الصلاة بمختلف االمراكز والمدن.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن موعد صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة سيكون فى تمام الساعة 6:13 صباحاً ، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية المعتمدة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه تم تجهيز المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد ، حيث ستقام الصلاة في عدد 2165 مسجد داخل 28 إدارة فرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى 53 ساحة مخصصة لإستيعاب أكبر عدد من المواطنين.

وأضاف الدكتور محمد حازم بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأجواء المناسبة للمصلين ، مع الإلتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان سهولة دخول وخروج المواطنين، وتحقيق الانسيابية خلال أداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.