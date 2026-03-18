محافظات

أسوان.. إجراءات حاسمة لضبط آلية توزيع اسطوانات البوتاجاز وزيادة المعروض

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها المكثفة لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات كافية لتلبية إحتياجات المواطنين ، ومنع حدوث أى إختناقات فى هذه السلعة الإستراتيجية ، خاصة خلال شهر رمضان المعظم ، مع إحكام الرقابة على بيعها بالأسعار الجديدة التى تم إقرارها عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية الأسبوع الماضى .

جاء ذلك خلال إجتماع محافظ أسوان الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والمهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين ، ومسئول مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بسلوا بمركز كوم أمبو ، حيث تم إستعراض آليات تعزيز المعروض من الأسطوانات وضمان إنتظام منظومة التوزيع بالمحافظة .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إلتزام مصنع التعبئة بالمعدلات اليومية المحددة ، مع الإلتزام الكامل بالمواصفات الفنية للتعبئة ، بواقع 12.5 كجم من الغاز الصب للأسطوانة المنزلية الصغيرة ، و24 كجم للأسطوانة الكبيرة ، مؤكداً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات اللازمة فى حال عدم الإلتزام بهذه الضوابط .

جهود متنوعة

ووجه المحافظ بإيفاد لجنة من الجهات المختصة بالمحافظة للمرور على المصنع لمراجعة كميات الغاز الصب ، وسيارات التوزيع ، وسجلات ودفاتر التوزيع ، وعدد الأسطوانات ، ومنظومة التشغيل والإنتاج لضمان وصول الإسطوانة للمواطنين بالمواصفات والجودة المطلوبة .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن بأن حزمة الإجراءات العاجلة التى وجه محافظ أسوان بتنفيذها أسفرت عن حدوث إنفراجة ملحوظة فى توافر أسطوانات البوتاجاز وبيعها بالأسعار الرسمية ، مشيراً إلى أنه تم تحديد عدد من الموزعين المعتمدين من أصحاب مركبات " التروسيكل " لتوزيع الأسطوانات داخل المناطق والأحياء السكنية المختلفة بالتسعيرة الجديدة، مع الإعلان عن أسمائهم لضمان الشفافية أمام المواطنين .

وأضاف مدير التموين أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير محاضر لعدد من مستودعات توزيع الأسطوانات لمخالفتها الأسعار المقررة وبيعها بأزيد من التسعيرة الرسمية ، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومنع أى ممارسات إحتكارية ، مع مناشدة المواطنين بالتواصل مع الجهات المختصة لطلب الأسطوانات حال الحاجة إليها لضمان سرعة توفيرها وتلبية إحتياجاتهم بالشكل المطلوب .

