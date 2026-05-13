إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم لحزب الله على الأراضي المحتلة

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر أمني القول بأن حزب الله شن هجوما هو الأقوى بالمسيرات أمس استهدف شمال إسرائيل.

وذكر المصدر الأمني أن الهجوم تسبب في إصابة جنديين بالإضافة إلى اشتعال النيران بموقع في هجوم آخر.

وأوضح المصدر أن حزب الله أطلق عددا من المسيرات بعد نحو ساعة باتجاه نفس الهدف في شمال إسرائيل.

وبحسب المصدر ؛ فقد شن حزب الله هجوما منسقا أمس بالمسيرات هو الأول من نوعه والأوسع على شمال إسرائيل.



فيما شنت قوات الاحتلال غارتان على بلدتي شقرا وبرعشيت جنوبي لبنان

وثالثة إستهدفت بها سيارة على الطريق الساحلي في منطقة الجية جنوب بيروت.

