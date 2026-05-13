جيش الاحتلال: سقوط صواريخ أطلقها حزب الله بالقرب من قواتنا جنوب لبنان دون إصابات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط صواريخ أطلقها حزب الله بالقرب من قواته جنوب لبنان دون إصابات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لخسائره البشرية جراء المعارك المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان، منذ استئناف المواجهات مطلع مارس الماضي.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان رسمي، أن عدد القتلى بلغ 18 ضابطًا وجنديًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 910 عسكريين خلال الفترة نفسها.

وأضاف البيان أن الأسبوعين الأخيرين شهدا وحدهما إصابة 190 عنصرًا، بينهم 114 إصابة متوسطة و52 إصابة خطيرة، في مؤشر على حدة التصعيد العسكري المتواصل.