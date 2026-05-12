قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيجيسيث: وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا.. وطهران أبدت رغبتها في العودة للمفاوضات
بعد نجاح المراجعتين الـ5 والـ6.. الرئيس السيسي يؤكد لـ"جورجيفا" التزام مصر باستكمال مسار الإصلاح
لبنان.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرته العملياتية على نهر الليطاني
الرئيس السيسي من نيروبي: حريصون على تنمية موارد حوض النيل بما يحقق المنفعة المشتركة
رئيس الوزراء يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى عدد من الوزارات والجهات
ترامب: إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي
إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% حال تعرضها لهجوم جديد
الرئيس السيسي: نتطلع للارتقاء بالعلاقات مع كينيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة
قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال.. هزة ضخمة في أركان إسرائيل| تفاصيل
وزير الحرب الأمريكي: لدينا خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر
تراجع ملحوظ في الزيت والفول.. خريطة أسعار السلع الأساسية اليوم
رويترز عن مسئول بالبنتاجون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرته العملياتية على نهر الليطاني

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته “أكملت السيطرة العملياتية” على منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان، بالتزامن مع توسيع الغارات الجوية لتطال بلدات في الجنوب والبقاع الغربي.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو نفذ أكثر من 100 غارة استهدفت مواقع وصفها بـ”العسكرية”، دعماً للقوات المنتشرة قرب الليطاني، مشيراً إلى العثور على أنفاق ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله خلال العمليات البرية.

وأكد جيش الاحتلال مقتل عدد من عناصر حزب الله خلال اشتباكات مباشرة وغارات جوية متواصلة على مناطق الجنوب اللبناني.

وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية أن القوات نفذت أعمالاً هندسية فوق نهر الليطاني لتهيئة معابر تسمح بتحرك القوات المدرعة والمشاة مستقبلاً، بحسب ما أوردته القناة 14 الإسرائيلية.

ميدانياً، شهدت بلدات أرزون وطير دبا والبازورية والحوش في الجنوب، إضافة إلى بلدة سحمر في البقاع الغربي، غارات إسرائيلية مكثفة، بينما واصل حزب الله إطلاق المسيّرات والصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجنوب وشمال إسرائيل، وسط اشتباكات متقطعة في بعض القرى الحدودية.

سياسياً، شدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على رفض أي تفاوض مع إسرائيل بشأن سلاح الحزب، داعياً الدولة اللبنانية إلى عدم الانخراط في مفاوضات تمس هذا الملف، وذلك قبيل جولة جديدة من المحادثات المرتقبة في واشنطن بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين.

وأكد قاسم، في رسالة وجهها إلى مقاتلي الحزب، أن حزب الله “لن يخضع أو ينسحب من الميدان”، في إشارة إلى استمرار المواجهة رغم الضغوط العسكرية المتزايدة.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف أبريل الماضي، فإن المواجهات لم تتوقف، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات عسكرية في الجنوب، فيما يواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت المواجهات المستمرة منذ مارس الماضي عن مقتل 2846 شخصاً وإصابة 8693 آخرين، بينما تؤكد الحكومة اللبنانية أن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على 68 موقعاً داخل الجنوب اللبناني.

المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان حزب الله إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وزير الخارجية العراقي

العراق يبحث أزمات المنطقة وتعزيز التعاون الدولي مع فرنسا والصين

هيئة الطاقة الذرية الأردنية:

هيئة الطاقة الذرية الأردنية: إنتاج الكهرباء نوويا منتصف العقد القادم

رئيس الأركان الأمريكي: العالم يمر بأوقات عصيبة ونعمل على تحديث القوات والقاعدة الدفاعية الأمريكية

رئيس الأركان الأمريكي: العالم يمر بأوقات عصيبة ونعمل على تحديث قواتنا

بالصور

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمستشفى الجامعي

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد