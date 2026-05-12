تصعيد إسرائيلي بجنوب لبنان ومحاولات للتوغل شمال نهر الليطاني

أكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، بعدما تمكنت من الوصول إلى مجرى نهر الليطاني، في إطار محاولاتها لفتح ممرات لعبور القوات والدروع العسكرية إلى شمال النهر، خاصة في القطاع الشرقي.

وأوضح سنجاب أن اشتباكات عنيفة دارت خلال الأيام الماضية بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة في المنطقة الواقعة بين بلدتي دير سريان وزوطر الشرقية، ما أدى إلى انسحاب مؤقت للقوات الإسرائيلية، قبل أن تعاود التقدم مجددًا نحو شمال الليطاني.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عملياته البرية في القطاعين الشرقي والأوسط من الجنوب اللبناني، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية وإنشاء مرابض مدفعية داخل الأراضي اللبنانية، تُستخدم لقصف المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، بما يعكس اتساع نطاق التصعيد العسكري.