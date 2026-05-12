لبنان : 6 شهداء و7 جرحى في غارة على كفردونين.. وتصعيد إسرائيلي واسع

شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا واسعًا خلال الساعات الماضية، تخللته غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي وتفجير منازل، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء و7 جرحى في بلدة كفردونين بقضاء بنت جبيل.

وأغار الطيران الحربي للإحتلال الإسرائيلي على منزل مأهول في كفردونين، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيات مدينة صور، فيما قصفت مدفعية الإحتلال الإسرائيلى أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون.

وفي إطار التصعيد المستمر، أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلى على تفجير عدد من المنازل في حي عين الصغيرة بمدينة بنت جبيل، بينما شن الطيران الحربي غارتين على بلدة صريفا، بالتزامن مع تحليق كثيف للطائرات المسيّرة فوق مجرى نهر الليطاني.

كما وجّه جيش الاحتلال الاسرائيلى إنذارًا عاجلًا إلى سكان بلدة سحمر في البقاع الغربي، وسط حالة من الترقب والتوتر في المنطقة.

وفي القطاع الشرقي، حلّقت الطائرات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض، وألقت بالونات حرارية، في وقت شن فيه الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلى سلسلة غارات استهدفت بلدات برعشيت، كفرا، ياطر، الجميجمة، حاريص، وكفردونين في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى بلدتي مجدل سلم وبلاط في قضاء مرجعيون.

وتزامنت الغارات الجوية مع قصف مدفعي استهدف بلدة ياطر، وسط استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء الجنوب.