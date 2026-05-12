الاحتلال يواصل اختراق وقف إطلاق النار.. 14 قتيلا في غارات إسرائيلية متفرقة على لبنان

أفادت مصادر طبية لبنانية بمقتل 14 شخصا وأكثر من 10 جرحى بغارات إسرائيلية و طائرات مسيرة وقصف مدفعي طال عددا من البلدات في الجنوب والبقاع الغربي.

وبحسب المعلومات، فقد استهدفت الغارات بلدات زبدين، شقرا، عربصاليم، النميرية، الريحان، جرجوع، كفرفيلا، صريفا، الدوير، زبقين، حاريص، كفرتبنيت، ومحيط النبطية وميفدون، إضافة إلى غارة طالت بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وسط تدمير واسع في عدد من المواقع المستهدفة، بينها مبنى سكني ومركز صحي وسيارات مدنية.

وأفادت المعطيات الأولية بأن من بين القتلى مدنيين من جنسيات مختلفة، فيما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة.

من جانبه، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، رصد أكثر من 1700 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الفترة الممتدة من 17 أبريل ولغاية 8 مايو، أي على مدى 3 أسابيع.