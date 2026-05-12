تعاونوا معنا بالاستخبارات.. إيران ترسل رسائل نصية لهواتف الإسرائيليين

أفاد مستخدمون إسرائيليون خلال الساعات الماضية بتلقي رسائل نصية قصيرة تدعوهم بشكل مباشر إلى "التعاون الاستخباراتي" مع إيران، في تطور أثار قلقا في الأوساط الأمنية الإسرائيلية، بحسب قناة روسيا اليوم.

وبحسب ما تداوله إسرائيليون عبر منصات التواصل، حملت الرسائل مضمونا لافتا جاء فيه: "تدعوكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في مجال الاستخبارات.. ابنوا مستقبلكم منذ الآن".

وأثارت الرسائل موجة واسعة من التساؤلات حول الجهة التي تقف خلفها، وما إذا كانت جزءا من حملة تجنيد فعلية أو مجرد عملية سيبرانية تهدف إلى بث الذعر والإرباك داخل إسرائيل.





وفي أعقاب انتشار الرسائل، أعادت مديرية الأمن السيبراني الإسرائيلية التذكير بتحذيرات سابقة كانت أطلقتها بشأن "رسائل خبيثة ومضللة" قد تستهدف الهواتف المحمولة، موضحة أن هذه الرسائل تهدف إلى إثارة الهلع أو دفع المستخدمين إلى فتح روابط لسرقة البيانات الشخصية.