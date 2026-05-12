ماكرون يعلن عن استثمارات في إفريقيا بقيمة 23 مليار يورو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، وذلك في اليوم الأول من القمة الفرنسية الإفريقية في العاصمة الكينية نيروبي، داعيا إلى توجيه الجهود نحو "الاستثمار"، بدلا من "المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا قادرة على تقديمها بسخاء".

وأوضح ماكرون أن فرنسا ستساهم بأكثر من نصف هذا الاستثمار، مع 14 مليار يورو موزعة بين القطاعين العام والخاص، على أن تساهم أطراف إفريقية بالمليارات التسعة الأخرى.

وستخصص هذه الاستثمارات لقطاعات مثل التحول في مجال الطاقة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، و"الاقتصاد الأزرق" (المعني باستغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها)، إضافة إلى الزراعة والصحة، بحسب ما أوضح الإليزيه.

وأوضح ماكرون أن "إفريقيا تحقق النجاح" و"هي تحتاج إلى استثمارات كي تصبح أكثر سيادة".