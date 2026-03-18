محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية لضبط الشارع بالتزامن مع عيد الفطر المبارك

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من الشوارع والميادين الحيوية بنطاق مدينة أسوان للوقوف على معدلات التنفيذ وتحقيق الإنضباط بالشكل الحضارى اللائق .

ويأتى ذلك فى ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التطوير والتجميل ، والإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك .

وخلال الجولة ، وجه المهندس عمرو لاشين بإستكمال توزيع بعض الأعمال الفنية الخاصة بسمبوزيوم أسوان الدولى فى مواقع متميزة ضمن خطة التطوير والتجميل ، بدءاً من طريق السادات ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة بما يسهم فى إستغلال الفراغات غير المستغلة وتحويلها إلى عناصر جمالية تضفى طابعاً حضارياً مميزاً ، وتعزز من الهوية البصرية للمدينة بإعتبارها مقصداً سياحياً عالمياً ، ولإلقاء الضوء على قيمة وأهمية إستضافة أسوان للسمبوزيوم الدولى .

وأكد المحافظ على أهمية توظيف هذه الأعمال الفنية فى دعم الجذب السياحى ، وتكوين بيئة بصرية راقية تعكس مكانة أسوان التاريخية والثقافية بما يليق بأبنائها وزائريها من مختلف الجنسيات ، وهو الذى يتكامل معه زيادة المسطحات الخضراء بشكل جمالى بالمناطق المختلفة بطريق السادات ، ومنها منطقة حى الرضوان .

وفى سياق متصل ، شدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام الكامل بالمنظومة التنظيمية الخاصة بتشغيل عربات الحنطور ، حيث وجه بالتحفظ على إحدى العربات المخالفة وتسليمها إلى حى غرب ، بعد رصد سيرها عكس الإتجاه على كورنيش النيل ، فى مخالفة صريحة لقواعد التشغيل المعتمدة ، وذلك بالتنسيق مع النقابة المختصة بسائقى وأصحاب عربات الحنطور .

وتأتي هذه الإجراءات فى إطار فرض الإنضباط العام بالشارع الأسوانى ، والحفاظ على المظهر الحضارى ، وضمان تحقيق السيولة المرورية المطلوبة للمواطنين والسائحين الزائرين لعروس المشاتى .