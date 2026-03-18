وفد الأقباط الإنجليين يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

قدم وفد الأقباط الإنجليين التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وضم الوفد القس وائل جرجس راعى الكنيسة والقس يواقيم رئيس الإرسالية الإنجلية ( الجرمانية ) ، إلى جانب أعضاء المجلس .

وأكدوا على التعاون مع أجهزة المحافظة فى مختلف المجالات فى ظل الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين أبناء المجتمع الأسوانى .

ومن جانبه قدم المهندس عمرو لاشين شكره لوفد الكنيسة الإنجيلية على هذه المشاعر النبيلة ، والتى تبرز روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية .

وأكد محافظ أسوان على أن وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مستمر ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والسلام .