وفد الأقباط الأرثوذكس يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو ، بالإضافة إلى وفد كهنة الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأثناء اللقاء عبر المهندس عمرو لاشين عن شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات مصرنا الغالية .

وأشار محافظ أسوان إلى أن روح الإخاء والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى هذه المحافظة العريقة .

فيما قدم نيافة الأنبا بيشوى والوفد المرافق له خالص التهانى لمحافظ أسوان له بهذه المناسبة العزيزة بما يعكس أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية .

وأشادوا بالجهود التى يبذلها المحافظ والأجهزة المعاونة له ، والتى ساهمت فى حالة من الرضا فى الشارع الأسوانى فى كافة قطاع العمل العام ، فضلاً عن الدور الإنسانى الذى يتم تقديمه للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بما يساهم فى رسم الفرحة والسعادة على وجوههم وجبر خواطرهم .