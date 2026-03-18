فى أسوان .. تكثيف جهود ضخ وتوفير أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الجديدة

واصلت مديرية التموين بأسوان تنفيذ خطط التوزيع الميدانى حيث تم ضخ كميات من أسطوانات البوتاجاز بمناطق المساهمة وعزبة العسكر بمدينة أسوان، مع إستمرار أعمال التوزيع تباعًا بباقي الأحياء والمناطق السكنية ، وفقاً للإحتياجات الفعلية والإستجابة الفورية لمطالب المواطنين .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتأمين إحتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الجديدة المقررة ، قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف جهودها لضمان توفير الكميات اللازمة بمختلف المناطق ، خاصة مع تزايد معدلات الطلب والإقبال عليها بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك .

وهو الذى توازى معه قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بتوزيع الأسطوانات المنزلية عبر المستودع الخاص بالمدينة ، فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل ، وبالتعاون مع إدارة التموين بتوزيع 1500 أسطوانة بوتاجاز ، بواقع 500 أسطوانة لكل من مستودعات الشماخية ، ونجع السايح ، والمعمارية بما ساهم فى تحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل نطاق المدينة .

كما شهدت مدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى توزيع 400 أسطوانة بوتاجاز بالتنسيق مع مكتب التموين ، مع إستمرار أعمال المتابعة الميدانية لتلبية إحتياجات المواطنين وضمان عدم حدوث أى إختناقات فى هذه السلعة الحيوية .

وفى نفس الوقت يواصل رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات الفرعية التابعة لمديرية التموين توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال المستودعات ، وأيضاً عبر مركبات التروسيكل المعتمدة لدى التموين لوصولها للمواطن الأسوانى بالأسعار الجديدة المقررة دون أى مغالاة .