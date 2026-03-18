بتكليفات محافظ أسوان.. لجنة لتفقد مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بـ سلوا

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإيفاد لجنة فنية برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وبمرافقة المهندس محمد أبو الحسن مدير عام التموين ، ومفتشى التموين ، والرقابة التموينية، والوحدة المحلية للمرور على مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بسلوا في كوم أمبو للتأكد من جاهزية المصنع لتوفير الكميات المطلوبة من هذه السلعة الهامة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تأمين احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية والأساسية ، ووفقاً لمتابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الشأن.

واطمأنت اللجنة على الاحتياطى الإستراتيجى للغاز الصب ، والتى تصل إلى 90 ألف طن سنوياً ، ونسبة الاكتفاء الذاتى للمحافظة ، فضلاً عن المرور على دورة ومنظومة الإنتاج والتشغيل لتعبئة أسطوانات البوتاجاز ، والتى تصل إلى 18 ألف أسطوانة منزلية يومياً ، ولأكثر من 6 ملايين أسطوانة سنوياً ، إلى جانب تعبئة 360 ألف أسطوانة تجارية سنوياً بما يساهم فى ضمان توافر الكميات المخصصة لأهالى المحافظة منها.

كما تفقد السكرتير العام واللجنة المرافقة لمكونات المصنع التى تضم خطى إنتاج أحدهما خط 30 ألف للأسطوانات المنزلية ، وخط 60 ألف للأسطوانات التجارية ، فضلاً عن غرفة الطلمبات والتهوية والسهاريج الكربونية ، وغرف الضغط ، والأمن الصناعى، وتم إجراء تجربة متكاملة للإطفاء الذاتي حال وقوع أي حرائق أو تسريبات للغاز باستخدام الرشاشات الآلية والمحسات الكيماوية ، وتم أيضاً التفتيش على الخزانات الكروية للاطمئنان على اكتمال رصيد المحافظة من الغاز الصب .

وتم كذلك التفتيش على صلاحية أسطوانات البوتاجاز ، وكيفية التعرف على العاطل منها ، وإضافة أسطوانات جديدة ومحدثة من وزارة البترول ، مع اختبار ضمان عدم وجود أى تسريبات أو غش فى وزن الأسطوانة من خلال الأجهزة المخصصة لذلك ، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر التوزيع ، وتم الاطمئنان على آلية خروج الأسطوانة ونقلها عبر سيارات النقل للمستودعات لتوزيعها على المواطنين بالمواصفات والجودة المطلوبة.

جهود متنوعة

وفى ختام المرور الميدانى تم عرض خطة لتطوير مصنع التعبئة بإضافة خطوط إنتاج جديدة ، وتطوير منظومة التعبئة بما ينعكس على تحقيق الإكتفاء الذاتى لأهالى المحافظة من هذه السلعة الإستراتيجية ، ومواجهة أى اختناقات بشكل إنسيابى .

وأوضح اللواء ماهر هاشم أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته لتفعيل لجنة التوزيع والرقابة على المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بحيث يتم انعقادها شهرياً برئاسة السكرتير العام ، وبحضور مسئولي الجهات المختصة ورؤساء المراكز والمدن ، على أن يتم التأكد من إستلام كل مستودع للحصة المقررة له بالسعر الرسمي والقانونى من خلال التفتيش على كامل الحصص الخاصة بكل مستودع بواسطة رئيس كل مركز ومدينة ، وأيضاً بالإدارات الفرعية لمديرية التموين.

كما وجه المهندس عمرو لاشين بإنشاء مستودع رئيسى يكون خاضعا للمحافظة ليكون بمثابة مشروع لتوزيع أسطوانات البوتاجاز مباشرة من المستودع للمواطن وبإشراف من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ، وبمشاركة الشباب المتطوعين ليتم وصول الأسطوانة للمنازل بالأسعار المقررة .

وكلف المحافظ أيضاً وفقاً لتوصيات اللجنة بالتأكيد على أهمية قيام المستودع والمستهلك بالتعامل الآمن مع جسم وهيكل أسطوانة البوتاجاز للحفاظ على صلاحيتها ، وعدم التهاون فى ذلك باعتباره حفاظاً على المال العام ، ويتم تحت إشراف إدارات المتابعة الميدانية الخاصة بالأحياء داخل المراكز والمدن.