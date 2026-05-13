الصحة: تقديم خدمات طبية لـ 19 ألفاً و55 حاجاً مصرياً عبر المنافذ الجوية والبحرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات وقائية وتوعوية وعلاجية متكاملة لـ19 ألفاً و55 حاجاً مصرياً، وذلك عبر مطاري القاهرة والأقصر الدوليين وميناء نويبع البحري، مع توزيع 4564 مطبوعة إرشادية صحية على الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة للوزارة لتعزيز الإجراءات الوقائية من خلال الحجر الصحي بالمرافق المخصصة للحجاج المصريين، بهدف الحفاظ على صحة كل حاج مصري وتأمين سلامته طوال فترة أداء المناسك حتى عودته سالماً إلى أرض الوطن.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تنظيم 114 ندوة توعوية شاملة شملت التثقيف الصحي حول مناسك الحج والإرشادات الوقائية الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد المناسك، وكيفية التعامل مع الحالات الصحية المحتملة، مع تقديم نصائح خاصة للحجاج المصابين بأمراض مزمنة.

تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لـ117 حاجاً

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لـ117 حاجاً من خلال العيادات المتواجدة بالمرافق الصحية، بالإضافة إلى عيادة الحجر الصحي بقرية الحجاج بميناء نويبع البحري.

وتعكس هذه الجهود المكثفة التزام وزارة الصحة والسكان الراسخ بسلامة الحجاج المصريين، وتؤكد دورها الرائد في خدمة ضيوف الرحمن بكل ما يحفظ صحتهم وييسر أداءهم للفريضة بيسر وأمان.