بالتعاقد.. إير كايرو تنقل حجاج إيطاليا إلى الأراضي المقدسة

قامت شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، بتسيير أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من إيطاليا، وذلك من مدينة ميلانو، ضمن برنامج تشغيل موسم الحج لهذا العام، والذي يشمل 11 رحلة متعاقد عليها لنقل نحو 1500 حاج من مختلف المدن الإيطالية إلى الأراضي الحجازية المقدسة.

هذا بالإضافة إلى نقل إير كايرو لحجاج من دول أوروبية أخرى، منها ألمانيا وكذا من القارة الأفريقية من دولة النيجر، والجاري تنفيذ رحلات سفر 3000 حاج من دولة النيجر لحج بيت الله الحرام.

وتواصل الشركة استعداداتها المكثفة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، حيث تعمل على تشغيل رحلات منتظمة ورحلات شارتر ضمن خطة متكاملة لموسم الحج، وبما يضمن توفير أعلى مستويات الراحة والتنظيم للحجاج طوال مراحل السفر.

يأتي ذلك في إطار حرص إير كايرو على تعزيز تواجدها في سوق النقل الجوي الدولي، ودعم جهود الدولة المصرية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال تقديم خدمات تشغيلية متميزة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.