السياحة: انتظام حركة تفويج الحجاج وتنسيق وتعاون سلطات الدول الثلاث لإزالة أية معوقات

بدأت لجان وزارة السياحة والآثار المُكلفة بالإشراف والمتابعة لموسم الحج السياحي الحالي، الانتشار بحميع المواقع والمنافذ المخصصة لمتابعة رحلات نقل حجاج السياحة برًا وجوًا.

لجان خاصة بمنافذ السفر والوصول

وتتم أعمال لمتابعة بجميع اللجان، خاصة بمنافذ السفر، والوصول حتى وصول آخر أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وذلك وسط حالة متميزة من التنسيق وبالتعاون التام مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وتقوم اللجان المنتشرة في مختلف المنافذ والموانئ والمطارات بكل من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، بمتابعة حركة سفر ووصول الحجاج وفق البرامج المعتمدة، وذلك من خلال تنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية في البلدين الشقيقين لتيسير الإجراءات وضمان انتظام الرحلات.

متابعة التسكين والخدمات

كما تتابع اللجان عمليات تسكين الحجاج بالفنادق المتفق عليها ضمن البرامج المعتمدة والموقعة مع الشركات السياحية، والتأكد من تقديم الخدمات المتفق عليها، بما يضمن راحة وسلامة الحجاج طوال فترة أداء المناسك.

وتتواجد اللجان في جميع المنافذ والمطارات الخاصة برحلات الحج السياحي الجوي والبري، إلى جانب ميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار الحدودي بين الأردن والسعودية ، فضلاً عن مطاري جدة والمدينة المنورة.

لجان فرعية وغرف عمليات على مدار الساعة

كما تم الدفع بعدد من اللجان الفرعية داخل أماكن إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لمتابعة أوضاع الحجاج ميدانيًا والتدخل الفوري لحل أية مشكلات طارئة، مع استمرار عمل غرف العمليات على مدار 24 ساعة لتلقي الاستفسارات والشكاوى وسرعة التعامل معها.

وصول أعضاء اللجنة العليا

في السياق ذاته، بدأ أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة لشئون الشركات والمشرف العام علي بعثة الحج السياحي، الوصول إلى الأراضي المقدسة للإشراف على أعمال الحج هذا العام، وسوف يتوالى وصول أعضاء اللجنة الرئيسية للحج السياحي تباعا من أعضاء اللجنة العليا وممثلي الإدارة المركزية للشركات بالوزارة وأعضاء الجهاز التنفيذي للغرفة، إلى المملكة العربية السعودية للإشراف المباشر على أعمال اللجان الفرعية، والتي تعمل تحت الإشراف الكامل للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وبالتنسيق مع لجنة السياحة الدينية بالغرفة.

ومن المقرر اكتمال وصول جميع أعضاء بعثة الحج السياحي خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يضمن استمرار المتابعة الميدانية لجميع مراحل تنفيذ برامج الحج السياحي.

وتضم اللجنة الرئيسية، التي ترأسها سامية سامي، كلا من المهندس محمد رضا، مدير عام السياحة الدينية بالوزارة، وناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، ووليد خليل، نائب رئيس اللجنة، ويسري السعودي، عضو مجلس الإدارة، وأسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة الشركات.

انتظام التفويج والتسكين

وأكدت سامية سامي، المشرف العام على البعثة، أن هناك تنسيقا كاملا بين السلطات السعودية وجميع اللجان العاملة لخدمة الحجاج، والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة، مشيرة إلى أن حركة التفويج والتسكين تسير بصورة منتظمة حتى الآن دون وجود أية معوقات مؤثرة.

وأوضحت أن اللجان تتابع بشكل مستمر مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، سواء المتعلقة بالإقامة أو النقل أو الإعاشة، مع سرعة التدخل لحل أية ملاحظات أو شكاوى، خاصة لكبار السن والحالات الإنسانية، بما يضمن توفير أفضل مستوى من الرعاية لحجاج السياحة المصريين خلال رحلتهم بالأراضي المقدسة.

تقارير يومية على مكتب الوزير

وأضافت مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج، أنه يتم إعداد تقارير يومية تُرفع إلى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مشيرة إلى توجيهات الوزير بضرورة المتابعة الشاملة لجميع أوضاع حجاج السياحة المصريين، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم طوال فترة الموسم.

إشادة بالتعاون السعودي

وأشادت سامية سامي بالتعاون الكبير الذي تبديه السلطات السعودية مع بعثة الحج السياحي المصرية، والتنسيق المستمر لتيسير حركة الحجاج وتقديم جميع التسهيلات اللازمة بما يضمن أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكدت استمرار حالة الاستنفار الكامل والمتابعة الميدانية اليومية حتى انتهاء موسم السفر ووصول جميع الحجاج بسلام إلى الأراضي المقدسة، تمهيدًا لأداء المناسك في أجواء منظمة وآمنة.

غرفة السياحة تتابع الشركات

من جانبها، تواصل لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات جهودها لمتابعة استعدادات شركات السياحة لسفر حجاجها إلى الأراضي المقدسة بجميع برامج الحج السياحي "بري واقتصادي وخمس نجوم وفاخر".

وأشادت الغرفة بالتنسيق المتميز مع وزارة السياحة والآثار طوال الموسم، والذي يمتد حاليا لمرحلة التنفيذ المهمة، كما أشادت بجهود الشركات حتى الآن في خدمة حجاجها على أعلى مستوى، موضحة أن هناك تنافسا مطلوبا وإيجابيا بين جميع الشركات في توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأكدت لجنة السياحة الدينية أنها سوف تتابع على مدار الساعة مع الشركات جهود خدمة الحجاج وسفرهم وتسكينهم وتنفيذ جميع الاتفاقات والعقود الموقعة بين الحجاج والشركات.