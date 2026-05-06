اتحاد الغرف السياحية: الحج البري يبدأ من 185 ألف والحج السياحي بـ 560 ألف جنيه

أكد إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن ضوابط الحج السياحي ثابتة ولم تتغير منذ سنوات .

وقال إيهاب عبد العال في تصريحات تليفزيونية، :" أسعار الحج السياحي هذا العام أقل من مثيلتها العام الماضي".

وتابع إيهاب عبد العال :" الحج البري الاقتصادي يبدأ من 185 ألف جنيه بالإضافة على تذكرة العبارة والحج الطيران الاقتصادي يبدأ من 245 الف جنيه ويضاف لها أسعار تذاكر الطيران".

وأكمل إيهاب عبد العال:" الحج السياحي يقسم إلى شريحتين الأولى بـ 560 ألف جنيه والمستوى الثاني بـ 520 ألف جنيه".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 58 خدمة طبية للحجاج المصريين خلال أول يومين من عمل البعثة الطبية المصرية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الحرص الدائم على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وبالتنسيق الوثيق مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات شملت حالات متنوعة، منها تحويل حاج مصري يبلغ من العمر 65 عاماً إلى أحد المستشفيات السعودية بعد إصابته بكسر في الكاحل، حيث تلقى التدخل الجراحي اللازم والرعاية الطبية المتميزة، كما تم تحويل سيدة تبلغ من العمر 64 عاماً أصيبت بارتفاع في ضغط الدم مصحوب بقيء متكرر، حيث حظيت بالرعاية الطبية الفورية والمتكاملة في أحد المستشفيات السعودية.

