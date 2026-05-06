قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية
تقرير: إسرائيل تستبعد عودة الضربات الأمريكية على إيران وسط حسابات سياسية معقدة
البحرية المغربية تشارك في البحث عن الجنديين الأمريكيين المفقودين
نبيه بري: عراقجي أكد لنا أن لبنان جزء من أي اتفاق بين واشنطن وطهران
مدبولي لـ"صدى البلد": إنشاء أول مصنع لإنتاج المادة الخام للأدوية لكسر الاحتكار العالمي
النيابة تحقق مع البلوجر دنيا فؤاد حول جمع تبرعات لعلاج السرطان بالإسماعيلية
حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور
محافظ البحيرة تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025-2026
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)
الأردن يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما فضل العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أمين الفتوى يجيب

فضل العشر الأول من ذي الحجة
فضل العشر الأول من ذي الحجة
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأفضل الأعمال فيها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال قاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أيام الدنيا، ويكفي في فضلها اجتماع أعظم العبادات فيها، وعلى رأسها فريضة الحج ويوم عرفة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من غيرها، مستشهدًا بحديث: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر"، موضحًا أن الصحابة سألوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء"، ما يدل على عِظم فضلها ومكانتها.

وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في المقارنة بينها وبين العشر الأواخر من رمضان، فذهب بعضهم إلى أن لكلٍ فضله؛ حيث تمتاز نهارات ذي الحجة بفضلها، بينما تمتاز ليالي العشر الأواخر من رمضان بليلة القدر، موضحًا أن هذا من باب تنوع الفضل لا التعارض.

وتابع أمين الفتوى أن العمل الصالح في هذه الأيام يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه، ومن أهمه الذكر بكثرة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد"، إلى جانب الصلاة والصيام والصدقات وصلة الرحم وبر الوالدين وإتقان العمل والإحسان إلى الناس.

كما أوضح أن الصيام من أعظم الأعمال في هذه الأيام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، مشيرًا إلى أن كل عمل صالح داخل في هذا الفضل الواسع، حتى إماطة الأذى عن الطريق والإحسان إلى الجار.

وأكد على أن فضل هذه الأيام شامل وعظيم، وأن أبواب الخير فيها متعددة بلا حصر، داعيًا إلى اغتنامها بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله بكل ما يستطيع الإنسان من عمل صالح.

العشر الأوائل من ذي الحجة أمين الفتوى العشر الأوائل فضل العشر الأول من ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ترشيحاتنا

النائب طارق عبد العزيز

قهوة بلدي داخل الوزارة.. نائب الوفد يكشف كواليس لقاء وزير الصحة بالنواب

حزب الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري يناقش مستقبل التأمين الصحي الشامل بحضور أحمد السبكي

حقوق الإنسان بالنواب

حقوق الإنسان بالنواب تناقش تطوير المنظومة التشريعية مع المنظمات الحقوقية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد