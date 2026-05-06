ما فضل العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأفضل الأعمال فيها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال قاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أيام الدنيا، ويكفي في فضلها اجتماع أعظم العبادات فيها، وعلى رأسها فريضة الحج ويوم عرفة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من غيرها، مستشهدًا بحديث: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر"، موضحًا أن الصحابة سألوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء"، ما يدل على عِظم فضلها ومكانتها.

وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في المقارنة بينها وبين العشر الأواخر من رمضان، فذهب بعضهم إلى أن لكلٍ فضله؛ حيث تمتاز نهارات ذي الحجة بفضلها، بينما تمتاز ليالي العشر الأواخر من رمضان بليلة القدر، موضحًا أن هذا من باب تنوع الفضل لا التعارض.

وتابع أمين الفتوى أن العمل الصالح في هذه الأيام يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه، ومن أهمه الذكر بكثرة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد"، إلى جانب الصلاة والصيام والصدقات وصلة الرحم وبر الوالدين وإتقان العمل والإحسان إلى الناس.

كما أوضح أن الصيام من أعظم الأعمال في هذه الأيام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، مشيرًا إلى أن كل عمل صالح داخل في هذا الفضل الواسع، حتى إماطة الأذى عن الطريق والإحسان إلى الجار.

وأكد على أن فضل هذه الأيام شامل وعظيم، وأن أبواب الخير فيها متعددة بلا حصر، داعيًا إلى اغتنامها بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله بكل ما يستطيع الإنسان من عمل صالح.