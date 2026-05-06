قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وتعتزم نقل ردها عبر باكستان
ناقد رياضي يُشيد بأرقام زيزو مع الأهلي: 15 مساهمة تهديفية في موسمه الأول
تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري بمدينة نصر لـ 19 يوليو
حصاد النجاح.. هولندا ومصر تعززان الشراكة الزراعية في قمة بارزة
رئيس الحكومة اللبنانية: الحديث عن اجتماع محتمل مع نتنياهو سابق لأوانه
تأجيل محاكمة 68 متهما بخلية قصر النيل الإرهابية لـ 18 يوليو
مدبولي: مصر تدين الاعتداء الغاشم على الإمارات.. وندعم أشقاءنا بشكل كامل
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026| جدول الإجازات الرسمية كاملة حتى نهاية العام
الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن
بأوامر معتمد جمال.. مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لاتحاد العاصمة بالكونفدرالية
منها الملابس الجاهزة والسيارات.. وزير الصناعة: تحديد 7 قطاعات أساسية للتطوير وجذب الاستثمارات فيها
إيقاف وغرامة.. عقوبات قاسية من رابطة الأندية بـ الجولة الثامنة في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ليس كله من الشيطان.. خالد الجندي: النسيان في القرآن له 3 مصادر

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القرآن الكريم قدّم فهمًا دقيقًا لمسألة النسيان، موضحًا أن قوله تعالى: "فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان" يأتي على سبيل التعليل، أي بيان سبب النسيان، حيث نُسب هنا إلى الشيطان.


وأوضح الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء أن نسبة النسيان إلى الشيطان وردت في أكثر من موضع قرآني، مثل قوله تعالى في قصة سيدنا يوسف: "فأنساه الشيطان ذكر ربه"، وكذلك قوله: "وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى". وبيّن أن هذا النوع من النسيان يكون نتيجة وسوسة أو إلهاء يصرف الإنسان عن التذكّر.

وأضاف أن النسيان في القرآن لا يُنسب دائمًا إلى الشيطان، بل يأتي على ثلاثة أشكال أو مصادر رئيسية:
الأول: نسيان من الله سبحانه وتعالى، كما في قوله: "نسوا الله فنسيهم"، و"فأنساهم أنفسهم"، موضحًا أن هذا النسيان ليس بمعناه الحرفي، وإنما يأتي بمعنى الترك أو الإهمال كنوع من الجزاء.

هل النسيان من الشيطان فقط

 والثاني: نسيان من الشيطان، وهو ما يكون بسبب الوسوسة والإلهاء، كما في الآيات التي نسبت النسيان إليه صراحة، أما الثالث: نسيان بطبيعة الإنسان، وهو ما يرجع إلى ضعف الذاكرة أو التقدم في العمر، مستشهدًا بقوله تعالى: "ومنكم من يُرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئًا"، حيث تبدأ القدرات الذهنية في التراجع تدريجيًا.

وشدد على أن هذا التنوع في عرض النسيان بالقرآن يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة الإنسان وأحواله، ويدعو إلى التمييز بين أسبابه وعدم اختزالها في سبب واحد، مؤكدًا أن لكل حالة سياقها ودلالتها.

خالد الجندي النسيان القرآن هل النسيان من الشيطان فقط لعلهم يفقهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ترشيحاتنا

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة عبر إنستجرام

7 dogs

تركي آل الشيخ يشوق الجمهور ببرومو جديد لفيلم 7 Dogs قبل طرحه في مايو

حمادة هلال أثناء جنازة على هاني شاكر

حمادة هلال ينهار بالبكاء أثناء صلاة الجنازة على هاني شاكر

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

الربو.. ما هى محفزاته وكيف تخفف أعراضه؟

الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد