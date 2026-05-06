ديني

دار الإفتاء: يجوز طلب الرزق والتجارة خلال الحج بهذه الشرط

محمد شحتة

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن آداب الحج ومقاصده، مؤكدة أن هذه الشعيرة العظيمة لا تقتصر على أداء المناسك فحسب، بل تهدف إلى تهذيب النفس وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في سلوك المسلم.

واستشهدت دار الإفتاء، بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ يحدد زمن هذه الفريضة، وهي أشهر شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، مشيرة إلى أن من نوى الحج وأحرم به في هذه الفترة يجب عليه الالتزام بآداب الإسلام، والابتعاد عن الرفث والفسوق والجدال، لما في ذلك من الحفاظ على روح العبادة وتحقيق مقاصدها.

آداب مناسك الحج

وأكدت دار الإفتاء، أن الحج فرصة عظيمة للتطهر من الذنوب، مستشهدة بحديث النبي: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»، ما يعكس عظم الأجر المرتبط بالالتزام بالأخلاق القويمة أثناء أداء المناسك.

وشددت دار الإفتاء، على أهمية الجمع بين الزادين: الزاد الروحي المتمثل في تقوى الله، والزاد المادي الذي يعين الحاج على أداء نسكه دون الحاجة إلى سؤال الناس، موضحة أنه لا حرج في السعي لطلب الرزق الحلال أو التجارة خلال موسم الحج، طالما لا يشغل ذلك عن أداء الشعائر.

كما دعت إلى الإكثار من ذكر الله تعالى خاصة في المشاعر المقدسة، مثل عرفات والمزدلفة، والحرص على الاستغفار بعد إتمام المناسك، مؤكدة أن ذكر الله ينبغي أن يكون أعظم من أي مظاهر تفاخر دنيوي.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الحج مدرسة إيمانية متكاملة، يتعلم فيها المسلم الصبر والانضباط والتعاون، داعية الحجاج إلى اغتنام هذه الفرصة في تحقيق التقوى، والعودة بسلوكٍ يعكس القيم التي تعلموها خلال هذه الرحلة المباركة.

