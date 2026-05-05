الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الشيخ خالد الجندي: برّ الوالدين يعدل أجر الحج والعمرة والجهاد

أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن برّ الوالدين من أعظم الأعمال التي يعادل ثوابها أجر الحج والعمرة، بل ويبلغ بصاحبه منزلة المجاهد في سبيل الله، مشيرًا إلى أن من رُزق بوجود والديه فهو في نعمة عظيمة وباب من أبواب الجنة المفتوحة.

ما هي الأعمال التي يعادل ثوابها أجر الحج والعمرة؟

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن وجود الأب والأم في حياة الإنسان يمثل قمة السعادة، معتبرًا أن من لديه أب فهو محفوظ، ومن لديه أم فهو محظوظ، ومن جمع بينهما فقد نال تكريمًا عظيمًا من الله، لما في ذلك من فرص عظيمة لنيل الأجر والثواب.

واستشهد الشيخ خالد الجندي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل يشتهي الجهاد ولا يقدر عليه، فسأله: «هل بقي أحد من والديك؟» فلما أجاب بأن أمه على قيد الحياة، قال له: «فاتق الله فيها»، مبينًا أن برّها يرفع صاحبه إلى منزلة الحاج والمعتمر والمجاهد.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هذا التوجيه النبوي يفتح أبوابًا واسعة أمام من لا يستطيع أداء بعض العبادات الكبرى، مؤكدًا أن رعاية الأم أو الأب، وخدمتهما، والاهتمام بشؤونهما، والحرص على رضاهما، كلها أعمال عظيمة تبلغ بصاحبها أعلى الدرجات.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن برّ الوالدين ليس مجرد كلمات، بل سلوك عملي يومي، يبدأ من خفض الصوت، والاهتمام بالتفاصيل، وتلبية الاحتياجات، ومراعاة المشاعر، والحرص على راحتهم، مؤكدًا أن هذه المعاني تمثل جوهر العبادة الحقيقية.

وأكد الشيخ خالد الجندي على أن هذه الأعمال تعادل أجر الحج والعمرة في الثواب، لكنها لا تُسقط الفريضة عن المستطيع، وإنما تعكس رحمة الله وفضله في فتح أبواب الأجر لعباده.

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

لأول مرة.. شروط الطلاق في مشروع قانون الأسرة الجديد

كيف يعمل نظام الكيتو؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا "التوازن" هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
