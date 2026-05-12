استقبال أولى رحلات الحج السياحى البرى في مكة بالورود والهدايا ومياه زمزم

وصلت إلى الأراضي المقدسة أولى رحلات الحج السياحى البرى ، ووصلت الرحلات الأولى إلى مكة المكرمة، بينما يتواصل وصول الرحلات تباعا ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تنظيم استقبال خاص

وقد تم تنظيم استقبال خاص من قبل شركة خدمات الحجاج، المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة المصريين، لأولى رحلات الحج السياحي التي وصلت خلال الساعات الماضية إلى الأراضي المقدسة، وسط أجواء ترحيبية عكست مستوى العناية والاهتمام بضيوف الرحمن، وبالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وقد حرص عدد من قيادات الشركة على التواجد في فنادق إقامة الحجاج بمكة المكرمة لاستقبالهم والترحيب بهم، تزامنًا مع وصول أولى رحلات الحج البري، حيث جرى تقديم الورود والهدايا التذكارية والحلوى ومياه زمزم للحجاج فور وصولهم، في مشهد يعكس قيم الحفاوة وكرم الضيافة.



وأكد مسؤولو الشركة للحجاج اتخاذ جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لموسم الحج هذا العام، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة لحجاج السياحة المصريين بمختلف برامجهم، وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم، مع توفير فرق عمل تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم طوال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة.

كما طمأن مسؤولو الشركة الحجاج على جاهزية مختلف الإدارات والفرق التشغيلية، مؤكدين الحرص على توفير تجربة مريحة وآمنة تسهم في أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.



