بميزات ثورية.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة منتجات جديدة إليك أبرز مواصفاتها

تطلق شركة أوبو سلسلة هواتف رينو 16 ورينو 16 برو في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المتوقع أيضًا أن تكشف الشركة عن جهاز لوحي جديد بالتزامن مع سلسلة رينو 16، على غرار إطلاقها لجهاز باد إس إي مع سلسلة رينو 14 في مايو 2025. وبينما لا يزال الاسم الرسمي للجهاز اللوحي الجديد مجهولًا،

مواصفات هاتف أوبو رينو إكس

ووفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بشاشة مسطحة مقاس 6.39 بوصة ومن جانبها قد بدأت شركة أوبو في تجهيز سلسلة هواتف رينو 16 للإطلاق إلا أن تسريباً جديداً يشير إلى أن الشركة تعمل على هاتف رينو مختلف تماماً، يجمع بين تصميم الهاتف التقليدي المسطح والهاتف القابل للطي، دون أن يكون قابلاً للطي فعلياً.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بشاشة مسطحة مقاس 6.39 بوصة وشريحة Dimensity 9 الرائدة، سعة بطارية تبلغ حوالي 7000 مللي أمبير في الساعة.

أما بالنسبة للكاميرا، فتشير الشائعات إلى أن الهاتف سيحتوي على نظام كاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب بيريسكوب.

جهاز لوحي جديد من أوبو قادم

يكشف التسريب أيضاً أن شركة أوبو تُحضّر جهازاً لوحياً جديداً بشاشة LCD بالتزامن مع سلسلة هواتف رينو 16. ويُقال إن الجهاز سيأتي بشاشة مقاس 12.1 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 144 هرتز.

من المتوقع أن يضم الجهاز اللوحي معالج Dimensity 9500s ، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت. كما يُشاع أنه سيحتوي على بطارية بسعة 10420 مللي أمبير.

يُقال إن سمك الجهاز اللوحي يبلغ 5.99 ملم ووزنه 577 جراماً. وتشمل خيارات الألوان المتوقعة: الفضي ، والأزرق ، والرمادي .