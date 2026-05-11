بترقية كبيرة في البطارية.. إليك أحدث هواتف أوبو المتوقع إطلاقها قريبا

من المتوقع إطلاق سلسلة هواتف Find X10 من أوبو في الصين خلال شهر أكتوبر، وقد تضم ثلاثة طرازات هي Find X10 وFind X10 Pro وFind X10 Pro Max. وقد دأب المُسرّب Digital Chat Station على تسريب تفاصيل حول طراز Pro Max، ونشر اليوم منشورًا جديدًا على منصة ويبو يكشف فيه عن معلومات أساسية حول شاشته وكاميراته ومعالجه.

بحسب تسريب جديد نشره موقع Digital Chat Station، يُشاع أن هاتف Oppo Find X10 Pro Max سيأتي مزودًا بكاميرا من بين الأفضل في فئته. ويزعم التسريب أن الجهاز يخضع حاليًا للاختبار بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر ضخم بحجم 1/1.3 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير بحجم 1/1.28 بوصة. ووفقًا لتسريب سابق من المصدر نفسه، قد يستخدم الهاتف مستشعر HPC الجديد من سامسونج .

من جانبها تدرس شركة أوبو تدرس خيارين للكاميرا فائقة الاتساع، أحدهما بمستشعر 200 ميجابكسل بحجم 1/1.56 بوصة، والآخر بمستشعر أصغر 50 ميجابكسل بحجم 1/2.75 بوصة . كما يُقال إن النظام سيشمل مستشعرًا متعدد الأطياف بدقة 3 ميجابكسل.

يكشف التسريب أيضاً أن شركة أوبو تُجري تقييماً داخلياً لعدة خيارات لشاشات العرض والكاميرات للجهاز. ويُقال إن أحد النماذج التجريبية مزود بشاشة مسطحة من نوع LTPO بدقة 2K وبحجم 6.89 بوصة، بينما قد يستخدم إصدار آخر شاشة أصغر قليلاً من نوع LTPO بدقة 1.5K وبحجم 6.78 بوصة.

قد يُزوّد ​​الجهاز بمعالج Dimensity الرائد القادم من MediaTek بتقنية 2 نانومتر. تشير الشائعات إلى أن اسم المعالج مبدئيًا هو Dimensity 9600 Pro. أما بالنسبة لهاتفي Find X10 Pro وFind X10 ، فمن المحتمل أن يُزوّدا بمعالج Dimensity 9600 و Dimensity 9500 Plus على التوالي.