الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق سوارا ذكيا بالعديد من الميزات الثورية .. أفضل هاتف ألعاب في 2026

لمياء الياسين

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يستغني تمامًا عن الشاشة.. جوجل تطلق سوارا ذكيا بالعديد من الميزات الثورية والسعر مفاجأة

أطلقت شركة جوجل مؤخرًا جهاز تتبع لياقة بدنية بسعر 100 دولار أمريكي، يتميز بتصميمه الذي يستغني تمامًا عن الشاشة.

يتتبع سوار Fitbit Air الجديد نومك، وتعافيك، وأداءك على مدار الساعة، ثم يُغذي مدربًا ذكيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي بهذه البيانات ليخبرك متى تُجهد نفسك ومتى تستريح. إليك ما تحتاج معرفته عن السوار الذكي

بميزات ثورية وأقوى معالج.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026

بدأ هاتف RedMagic الرائد الجديد للألعاب بالظهور في اختبارات الأداء قبل إطلاقه فقد تجاوزت نتيجة اختبار Geekbench 6، التي يُعتقد أنها تخص هاتف RedMagic 11S Pro+ القادم، حاجز 4000 نقطة في أداء النواة الواحدة، وهو إنجاز لم يسبق لأي هاتف أندرويد تحقيقه على هذه المنصة، وفقًا للتسريبات

فيفو وهونر تطوران هواتف ذكية قابلة للطي.. إليك أهم مواصفاتها

كشفت هواوي مؤخرًا عن هاتف Pura X Max بتصميم قابل للطي عريض. وتنتشر التكهنات أيضًا بأن سامسونج قد تكشف عن جهاز مماثل إلى جانب هاتفي Galaxy Z Fold 8 وZ Flip 8 في يوليو من هذا العام. وتشير التقارير إلى أن آبل تعمل على أول هاتف قابل للطي لها، والذي يُحتمل أن يُطلق عليه اسم iPhone Ultra ، والذي قد يُكشف عنه في سبتمبر من هذا العام. وتشير تقارير جديدة إلى أن عددًا من العلامات التجارية الأخرى تستعد أيضًا لإطلاق هواتف قابلة للطي عريضة في السنوات القادمة.

بترقية كبيرة في البطارية.. إليك أحدث هواتف أوبو المتوقع إطلاقها قريبا

من المتوقع إطلاق سلسلة هواتف Find X10 من أوبو في الصين خلال شهر أكتوبر، وقد تضم ثلاثة طرازات هي Find X10 وFind X10 Pro وFind X10 Pro Max. وقد دأب المُسرّب Digital Chat Station على تسريب تفاصيل حول طراز Pro Max، ونشر اليوم منشورًا جديدًا على منصة ويبو يكشف فيه عن معلومات أساسية حول شاشته وكاميراته ومعالجه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﺮاء

