أخبار التكنولوجيا.. بسعر مناسب وبطارية جبارة إليك أفضل سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة بالأسواق وتحديث One UI 8.5 يصل إلى تلك الأجهزة هل هاتفك منهما

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر مناسب وبطارية جبارة.. إليك أفضل سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة بالأسواق

أعلنت شركة Nirvana by boAt عن ترقية رئيسية لمنتجاتها الصوتية المتميزة القادمة، وذلك بدمج تقنية Snapdragon Sound في تشكيلتها المستقبلية ومن المتوقع أن يكون أول منتج يُجسد هذه الشراكة هو سماعات رأس Nirvana Eutopia 2 Pro اللاسلكية

مع تجربة ألعاب فائقة ..شاومي تكشف عن هاتفي Redmi K90 و K90 Pro Max

كشفت شركة ريدمي عن هاتفي Redmi K90 و K90 Pro Max في أكتوبر من العام الماضي. والجدير بالذكر أن هذه كانت المرة الأولى التي يُطرح فيها هاتف رائد من ريدمي يحمل علامة "Pro Max". وبناءً على هذا النمط من التسمية، أشارت تقارير سابقة إلى أن سلسلة Redmi K100 القادمة ستضم هاتفي Redmi K100 وK100 Pro Max. إلا أن تحديثًا جديدًا يُشير إلى أن الشركة قد تستبدل هاتف K100 Pro Max بطراز مختلف تمامًا.

20 نوع جديد .. تحديث One UI 8.5 يصل إلى تلك الأجهزة هل هاتفك منهما

في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت سامسونج في طرح تحديث One UI 8.5 لمجموعة أولية من الأجهزة في كوريا، ومن المقرر أن يبدأ الطرح العالمي في 11 مايو. وقبل ذلك، أكدت العلامة التجارية أهلية One UI 8.5 لـ 20 جهازًا إضافيًا من أجهزة Galaxy.

تنافس نظارات ميتا .. إليك أفضل نظارة ذكية في الأسواق في 2026

أطلقت شركة Rollme رسميًا أحدث أجهزتها القابلة للارتداء، وهي نظارات VistaView الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي. تستهدف هذه النظارات الرياضيين والمسافرين وهواة الأنشطة الخارجية الذين يرغبون في الحصول على تقنية مبتكرة ضمن تصميم خفيف الوزن وعملي

بمواصفات جبارة.. iQOO تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

كشفت iQOO النقاب عن هاتفي iQOO 15 و iQOO Neo 11. ومن المتوقع أن تعلن العلامة التجارية هذا العام أيضًا عن هاتف iQOO 16 في أكتوبر.

وقد كشفت التقارير حتى الآن عن تفاصيل عديدة حول هاتف iQOO الرائد القادم. والآن، كشف تسريب جديد من المُسرّب Smart Pikachu ليس فقط عن وجود هاتف Neo 12، بل كشف أيضًا عن تفاصيله الأولى. ومن المرجح أن يُطرح هذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع هاتف iQOO 16 في وقت لاحق من هذا العام