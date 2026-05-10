الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تنافس نظارات ميتا .. إليك أفضل نظارة ذكية في الأسواق في 2026

لمياء الياسين

أطلقت شركة Rollme رسميًا أحدث أجهزتها القابلة للارتداء، وهي نظارات VistaView الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي. تستهدف هذه النظارات الرياضيين والمسافرين وهواة الأنشطة الخارجية الذين يرغبون في الحصول على تقنية مبتكرة ضمن تصميم خفيف الوزن وعملي.

مواصفات نظارات Rollme VistaView

تأتي هذه النظارات مزودة بكاميرا سوني IMX386 عالية الدقة بدقة 13 ميجابكسل، تلتقط صورًا فائقة الوضوح وفيديوهات سلسة بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية. كما تتميز بتقنية تثبيت متطورة لضمان ثبات الفيديو أثناء الحركة، وتوفر مساحة تخزين 32 جيجابايت للصور والفيديوهات، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي أو الرحلات الطويلة.

تتضمن نظارات VistaView عدسات متعددة الطبقات عالية الوضوح ومستقطبة تقلل الوهج وتعزز السطوع. وقد صممتها شركة Rollme لتوفير الراحة والوضوح في الهواء الطلق، مما يوفر رؤية محسّنة حتى في ضوء الشمس القوي.د
تتميز هذه النظارات بتصميم مريح وثابت يحيط بالعينين، مما يجعلها مثالية لأنشطة مثل الجري وركوب الدراجات والتسلق. كما أنها مزودة بتقنية للحد من ضوضاء الرياح لتوفير صوت نقي، ومكبرات صوت مدمجة لتجربة صوت محيطي غامرة، ولوحة لمس لإدارة المكالمات الهاتفية بسهولة.
تتضمن النظارات الذكية تقنية التعرف على الأشياء بالذكاء الاصطناعي المدعومة من OpenAI. تتيح هذه الميزة للمستخدمين توجيه النظارات نحو الأشياء أو النصوص للحصول على المعلومات فورًا. كما يدعم الجهاز الترجمة متعددة اللغات للمحادثات، مما يسهل التواصل السلس بين اللغات أثناء السفر.

تتميز كاميرا VistaView ببطارية سعة 300 مللي أمبير، مما يسمح بتسجيل فيديو متواصل لمدة 50 دقيقة، وتشغيل الموسيقى لمدة 10 ساعات، ووقت استعداد يصل إلى 120 ساعة.

الأسعار والتوافر

تتوفر نظارات Rollme VistaView بلون برتقالي متوهج واحد فقط، وسعرها 99.99 دولارًا أمريكيًا. تتضمن العبوة النظارات، وكابل شحن، وحافظة واقية، وقطعة قماش للتنظيف. وهي متوفرة الآن عبر متجر Rollme الرسمي .

وفي سياق متصل، كشفت شركة Rollme مؤخرًا عن

ساعة G9 الذكية خفيفة الوزن المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي النطاق، ودعم الخرائط دون اتصال بالإنترنت، وعمر بطارية يصل إلى 15 يومًا.

