بميزات الذكاء الأصطناعي.. إليك أفضل نظارة ذكية في الأسواق

بعد الضجة الكبيرة والنجاح المذهل الذي حققته نظارات ميتا راي-بان ، كشفت الشركة عن جهاز ذكي جديد قابل للارتداء فخلال فعالية Connect 2025، كُشف النقاب عن نظارات ميتا راي-بان الذكية المزودة بشاشة عرض بتقنية الذكاء الاصطناعي ، والتي تأتي بمجموعة من الميزات الجديدة والمهمة، مثل شاشة مدمجة وتحكم بالإيماءات عبر السوار العصبي الجديد. ولكن نظرًا لسعرها المرتفع وميزاتها المتخصصة، فإنها ليست مناسبة للجميع. لذا، إليكم الجمهور الذي تستهدفه ميتا بهذه النظارات الذكية.



نظارات راي بان الذكية

بالنسبة للعديد من أجهزة الجيل الأول أو الفئات الجديدة، غالبًا ما تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة المتحمسين الراغبين في أن يكونوا من أوائل المستخدمين.

لذا، إذا كنت ممن يعشقون أن يكونوا من أوائل مستخدمي الأجهزة الناشئة، فإن شاشة Ray-Ban تُتيح لك فرصةً حقيقيةً لتجربة "الحوسبة على وجهك".

شاشته المدمجة بدقة 600×600 بكسل، وواجهة إيماءات Neural Band، وميزات تراكب الذكاء الاصطناعي، تجعله أكثر من مجرد جهاز جديد. حاليًا، يُعدّ جهازًا تجريبيًا للمطورين ووسيلة سهلة للنقاش

نظارات راي بان ميتا الأصلية

حتى مع نظارات راي بان ميتا الأصلية، استفاد العديد من المبدعين وغيرهم من المحترفين من مستشعرات الكاميرا لتسجيل فيديو بصوت أكثر وضوح. لذا، سيُقدّر المصورون ومنتجو الفيديو والصحفيون، مجددًا، مدى تحسين هذه الوظيفة بفضل الشاشة المدمجة التي تعمل الآن كعدسة رؤية.

لمن يتطلب عملهم الوصول الفوري إلى معلومات موجزة، مثل الفنيين الميدانيين، ومقدمي العروض التقديمية، ومنشئي المحتوى، ومحترفي المبيعات، توفر هذه النظارات بيانات سريعة وسلسة دون عناء استخدام الهاتف. مع ذلك، لا يزال عمر البطارية دون المستوى المطلوب، إلا أن التراكبات البصرية للتوجيهات، ومعاينات الرسائل، والترجمات المباشرة، وإشارات السياق أثناء العمل بدون استخدام اليدين مفيدة بلا شك في العديد من المجالات.