الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
وزير الري: إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار التحول الرقمي والحوكمة
بميزات الذكاء الأصطناعي.. إليك أفضل نظارة ذكية في الأسواق

نظارات ميتا راي-بان
نظارات ميتا راي-بان
لمياء الياسين

بعد الضجة الكبيرة والنجاح المذهل الذي حققته نظارات ميتا راي-بان ، كشفت الشركة عن جهاز ذكي جديد قابل للارتداء فخلال فعالية Connect 2025، كُشف النقاب عن نظارات ميتا راي-بان الذكية المزودة بشاشة عرض بتقنية الذكاء الاصطناعي ، والتي تأتي بمجموعة من الميزات الجديدة والمهمة، مثل شاشة مدمجة وتحكم بالإيماءات عبر السوار العصبي الجديد. ولكن نظرًا لسعرها المرتفع وميزاتها المتخصصة، فإنها ليست مناسبة للجميع. لذا، إليكم الجمهور الذي تستهدفه ميتا بهذه النظارات الذكية.


نظارات راي بان الذكية 

بالنسبة للعديد من أجهزة الجيل الأول أو الفئات الجديدة، غالبًا ما تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة المتحمسين الراغبين في أن يكونوا من أوائل المستخدمين.

 لذا، إذا كنت ممن يعشقون أن يكونوا من أوائل مستخدمي الأجهزة الناشئة، فإن شاشة Ray-Ban تُتيح لك فرصةً حقيقيةً لتجربة "الحوسبة على وجهك".
شاشته المدمجة بدقة 600×600 بكسل، وواجهة إيماءات Neural Band، وميزات تراكب الذكاء الاصطناعي، تجعله أكثر من مجرد جهاز جديد. حاليًا، يُعدّ جهازًا تجريبيًا للمطورين ووسيلة سهلة للنقاش

نظارات راي بان ميتا الأصلية

حتى مع نظارات راي بان ميتا الأصلية، استفاد العديد من المبدعين وغيرهم من المحترفين من مستشعرات الكاميرا لتسجيل فيديو بصوت أكثر وضوح. لذا، سيُقدّر المصورون ومنتجو الفيديو والصحفيون، مجددًا، مدى تحسين هذه الوظيفة بفضل الشاشة المدمجة التي تعمل الآن كعدسة رؤية.
لمن يتطلب عملهم الوصول الفوري إلى معلومات موجزة، مثل الفنيين الميدانيين، ومقدمي العروض التقديمية، ومنشئي المحتوى، ومحترفي المبيعات، توفر هذه النظارات بيانات سريعة وسلسة دون عناء استخدام الهاتف. مع ذلك، لا يزال عمر البطارية دون المستوى المطلوب، إلا أن التراكبات البصرية للتوجيهات، ومعاينات الرسائل، والترجمات المباشرة، وإشارات السياق أثناء العمل بدون استخدام اليدين مفيدة بلا شك في العديد من المجالات.

جهاز ذكي فعالية Connect 2025 النظارات الذكية الجيل الأول الذكاء الاصطناعي

المزيد

